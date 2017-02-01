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Kültür-Sanat

SİYAD: 'Vezir Parmağı'na gösterim engeli sansürün yaygınlığının kanıtı

Filmin gösterimi, iki ilçenin belediye başkanı tarafından engellenmişti

01 Şubat 2017 18:08

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Mahsun Kırmızıgül’ün son filmi 'Vezir Parmağı'nın gösteriminin iki ilçenin belediye başkanı tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada uygulamının “ülkemizde sansürün ulaştığı yaygınlığın endişe verici yeni göstergeleri” olduğu belirtildi.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre SİYAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Vezir Parmağı” adlı filmin bazı ilçelerde gösteriminin ilçe belediye yönetimleri tarafından engellenmesi açık biçimde sansür uygulamalarıdır ve ülkemizde sansürün ulaştığı yaygınlığın endişe verici yeni göstergeleridir. 

Sözkonusu filmin gösterimi önündeki tüm engellemelerin derhal kaldırılmasını ve bu arada filmin yönetmenine yönelik hedef gösterici beyanatların sona erdirilmesini ivedi olarak talep ediyor, sansürün her türlü biçiminin ortadan kaldırılması gerektiği konusundaki tutumumuzu yineliyoruz.”

'Vezir Parmağı' fragman:

Ne olmuştu?

Mersin’in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı 'Vezir Parmağı' filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar da filmin gösterilmeyeceğini duyurdu. 

Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, sosyal medya hesabından “Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin ’Vezir Parmağı’ filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez. Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir” yazılı bir paylaşımda bulundu.

Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Cabbar da, 'Vezir Parmağı' adlı filmin milli ve manevi değerlere ters olduğunu iddia ederek, belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını bildirdi.

 

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