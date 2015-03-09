TMSF ‘Mucize’nin peşinde, Kırmızıgül borcunu ödemediği için takipte

Mahsun Kırmızıgül’ün son filmi Mucize’nin gişedeki başarısının ardından eski borçları için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) harekete geçti. Kırmızıgül, Burhan Aydemir ve 2013’te vefat eden Hilmi Topal ile birlikte, Kentbank’tan 1997’de aldıkları 375 bin dolarlık borç TMSF’ye devredilmişti.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ü borcunu ödemediği için takibe aldı. ‘Mucize’ filminin hasılat rekoru kırdığının medyada yer almasının ardından harekete geçen TMSF, yapım şirketine Kırmızıgül için ihtar gönderdi. Mahsun Kırmızıgül, Burhan Aydemir ve 2013 yılında vefat eden Hilmi Topal ile birlikte kurdukları şirket için, Kentbank’tan 1997 yılında 375 bin dolarlık teminat mektubu almışlardı.

TMSF, Kırmızıgül’ün üzerinde kayıtlı varlık bulunamadığından işlem yapılamamıştı.

Nereden kaynaklanıyor



Neşe Karanfil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Kırmızıgül ve ortakları, Türksat 1B Uydusu kira bedeli için 23 Ocak 1997 tarihinde, Kentbank’tan Türk Telekomünikasyon şirketine verilmek üzere 375 bin dolarlık teminat mektubu aldı. Sözkonusu teminat mektubu 2 Mayıs 2001 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından tazmin edilerek nakde dönüştürüldü.

Bunun üzerine, bu borcu kabul eden Kırmızıgül ve ortakları Kentbank’la ödeme protokolü yaparak senet imzaladı. Ancak senetler vadelerinde ödenmediğinden İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün 2001/26389 Esas sayılı dosyası ile 05/12/2001 tarihinde ve İstanbul 14.icra Müdürlüğünün 2004/6034 Esas sayılı dosyası ile 12/03/2004 tarihinde 2004 sayılı İcra ve İflas kanunu kapsamında yasal takibe geçildi.

Borç fona devr oldu



Bu dönemde, Kırmızıgül ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı, söz konusu alacak anlaşma yoluyla tahsil edilemedi. Fona alınan anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerden oluşan 28 Aralık 2001 tarihi itibariyle toplam borç 937 bin lira oldu.

Birikmiş Fon alacakları üzerine temlik tarihinden itibaren yapılan tahsilatlar ve ilave borçlar dikkate alınarak 30 Nisan 2005 tarihi itibariyle faiz dahil olmak üzere ulaşılan toplam borç 3 milyon 131 milyon liraya ulaştı. İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2012/14685 E. ve 2012/10319 E. sayılı dosyalarında devam eden takiplerde borçlular adına kayıtlı olan menkul, gayrimenkul mal ve sair hak tespit edilemediğinden tahsilat yapılamadı.

Kırmızıgül’ün son çektiği Mucize filminin başarısı gişede yer alınca TMSF tekrar harekete geçti. TMSF borcu tahsil için yapımcı ve bağlı şirketlere ihtarname gönderdi. Kırmızıgül, 2014 yılı yapımı olan Mucize’nin hem senarist hem de yönetmeni. Mucize, 1960’ların yoksulluk içerisindeki Türkiye’sinde Anadolu’nun uzak bir köyüne sürgün giden bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Filmde, yokluk içindeki okul ve okumayı bekleyen çocukların hikayesi yer alıyor. Filmi 3 milyon 680 bin 364 kişi izledi.