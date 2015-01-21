Mahsun'un Mucize'si 20. gününde 2,5 milyona koşuyor

Mucize filminin Eskişehir galası, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, başrol oyuncusu Talat Bulut ile oyuncu Ali Sürmeli’nin katıldığı galaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kırmızıgül, "Galiba cuma günü, Mucize'nin vizyona girişinin 20. gününde iki buçuk milyona ulaşacak. Çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Günümüzde çekilen Türk filmlerini eleştiren Kırmızıgül, "Artık Mahsun Kırmızıgül sinemasını az çok biliyorlar. Çünkü biz çok büyük emekler sarf ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama Türkiye'de artık 3 ayda 4 ayda bir sinema filmleri çekiliyor" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, bütün filmlerinde, gerek Beyaz Melek, gerek Güneş'i Gördüm, gerek New York'ta Beş Minare, gerek Mucize olsun bu filmlerin hepsine çok büyük emekler verdiklerini aktardı.

Mucize filminin gidişatından çok memnun olduklarını dile getiren Kırmızıgül, “Ve bunlar yaklaşık 1,5 - 2 yıllık çalışmalar sonucunda aslında vizyona çıkıyor, insanların karşısına çıkıyor. Biz bugün Mucize'nin gidişatından çok memnunuz. Mucize vizyona gireli 17 günde 18 gün oldu ve izleyici sayısı 2 milyonun üstüne geçti. Galiba cuma günü, Mucize'nin vizyona girişinin 20. gününde iki buçuk milyona ulaşacak. Çok mutluyuz" ifadesini kullandı.