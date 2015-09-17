Mahsun Kırmızıgül, kendi filmi Oscar aday adayı olmayınca isyan etti

Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini üstlendiği "Mucize" filminin değil, Kaan Müjdeci'nin Venedik'ten ödülle dönen Sivas filminin Türkiye adına Oscar'a aday adayı gösterilmesine isyan etti.

Mahsun Kırmızıgül, sinema yazarı Kerem Akça'nın bir tweet'ini cevaplayarak "Halkın büyük beğenisini kazanan Mucize maalesef Oscar jürisinin dikkatini çekmedi. İzleyenlere, emeklerimize haksızlık yapıldı" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan kurul, 19 film arasından ‘En İyi Yabancı Film Oscarı’ dalında aday adayı olarak ‘Sivas’ı seçti.

‘Güneşi Gördüm’ filmiyle 2009’da Oscar aday adayı olan Kırmızıgül'ün 'Mucize'si geçen sezon 3 milyon 737 bin kişi tarafından izlendi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 71. Venedik Film Festivali'nde, Kaan Müjdeci "Sivas" isimli filmiyle Jüri Özel Ödülü'nü almış, "Sivas"ın başrol oyuncusu Doğan İzci de "Bisato D'Oro" (En İyi Erkek Oyuncu) ödülüne layık görülmüştü.