Venedik'ten ödül alan Emin Alper: Dilerim filmim Türkiye'de barışçıl ve demokratik bir ortama katkıda bulunur

Bu yıl 72.'si düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Türk yönetmen Emin Alper'in filmi "Abluka" Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Alper film sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu filmin Türkiye'deki problemleri vurgulamaya yardımcı olmasını umuyorum. Dilerim bu film, Türkiye'de barışçıl ve demokratik bir ortama katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Lido adasında düzenlenen, dünyanın en eski film festivali, tam adıyla Venedik Bienali Uluslararası Sinema Sanatı Sergisi, dün akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki yönetmen Emin Alper'in ikinci uzun metraj filmi olan Türkiye, Fransa, Katar ortak yapımı "Abluka", festivalin ana yarışma ödüllerinden Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen ve Müfit Kayacan'ın baş rollerde yer aldığı "Abluka", terör olaylarının artmasıyla güvenlik ablukasına alınan bir gecekondu mahallesinde iki kardeşin içine düştüğü siyasi şiddet ortamına odaklanıyor.

Emin Alper, törenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu filmin Türkiye'deki problemleri vurgulamaya yardımcı olmasını umuyorum. Bu filmi çektiğimizde Türkiye'de çok daha sakin bir atmosfer vardı. Ama maalesef bize Venedik'ten davet geldikten sonra ise ateşkes sona erdi ve kendimizi filmdekine çok benzer bir durumda bulduk. Dilerim bu film, Türkiye'de barışçıl ve demokratik bir ortama katkıda bulunur" dedi.

Alper, ödülü almasının ardından BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

Image copyrightABLUKA

Image captionAbluka filminden bir sahne.

"Çok mutluyuz, böyle büyük bir festivalde yarışmak başlı başına çok heyecan vericiydi. Bir de üstüne inanılmaz isimlerin olduğu bir jüriden jüri özel ödülü almak çok büyük bir onurdu. Yarın Toronto Film Festivali'ne geçiyoruz, orada da filmin seyirci ile buluşması için şimdiden sabırsızlanıyorum."

Geçen yıl da "Sivas" aynı ödülü almıştı

2-12 Eylül tarihleri arasında yapılan 72. Venedik Film Festivali'nde, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón'un başkanlığındaki jüride Nuri Bilge Ceylan ile birlikte Elizabeth Banks, Emmanuel Carrère, Hou Hsiao-hsien, Diane Kruger, Francesco Munzi, Pawel Pawlikowski ve Lynne Ramsey de yer alıyordu.

"Abluka", yan ödüllerden Arca CinemaGiovani ödülü ile, festivalin resmi ödülleri arasında bulunmayan ancak festival kapsamında verilen bağımsız eleştirmenler ödülü "Bisato D'Oro"yu da aldı. Geçen yılki 71. Venedik Film Festivali'nde de, Kaan Müjdeci "Sivas" isimli filmiyle Jüri Özel Ödülü'nü almış, "Sivas"ın başrol oyuncusu Doğan İzci de "Bisato D'Oro" en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Altın Aslan Venezuelalı Vigas'ın

72. Venedik Film Festivali'nde ana yarışmadaki 21 film arasından büyük ödül Altın Aslan'ı kucaklayan ise Venezuelalı yönetmen Lorenzo Vigas'ın " Desde Allá" isimli filmi oldu.

En iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan'ı da "El Clan" isimli filmiyle Arjantinli yönetmen Pablo Trapero aldı.

Image copyrightGetty

Image captionAltın Aslan ödülü sahibi Venezuelalı yönetmen Lorenzo Vigas.

Üçüncü büyük ödül olarak kabul edilen Jüri Büyük Ödülü ise, "Charlie Kaufman ve Duke Johnson'ın "Anomalisa" filmine gitti.

En iyi kadın oyuncu ödülünü, "Per Amor Vostro" filmindeki rolüyle İtalyan aktris Valeria Golino; en iyi erkek oyuncu ödülünü de "L'hermine" filminin Fransız yıldızı Fabrice Luchini aldı.

"L'hermine" filmi ayrıca yazar ve yönetmeni Christian Vincent'a en iyi senaryo ödülünü de getirdi.

Yeni çıkış yapan genç oyunculara verilen Marcello Mastroianni Ödülü'nün sahibi ise "Beasts of No Nation" filmindeki rolüyle 14 yaşındaki Abraham Attah oldu.

72. Venedik Film Festivali'nde Türkiye sineması, Emin Alper'in "Abluka" filmi ve jürideki Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra, birçok kategoride daha temsil edildi. Festival kapsamında düzenlenen yan etkinlik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nda Senem Tüzen'in 'Anayurdu' filmi, 'Klasikler' bölümünde ise Yılmaz Güney'in 'Umut' filmi gösterildi. İngiliz yönetmen Grant Gee'nin, Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi'ni merkez alarak çektiği 'Hatıraların Masumiyeti' filmi de özel bir gösterimle sunuldu.