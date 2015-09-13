Venedik Film Festivali'nde Abluka'ya Jüri Özel Ödülü

72. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan'ı festival tarihinde Venezuela'dan yarışmaya seçilen ilk film olan 'Desde Alla' kazanırken, Emin Alper'in yönettiği Abluka ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Törende konuşan Alper, "Geçen yıl bu filmi çektiğinde Türkiye'deki atmosferin sakin olduğunu belirterek, "Şimdi ise filmle çok benzer bir durum yaşanıyor. Bu filmin, Türkiye'de barışçıl ve demokratik bir ortama katkıda bulunmasını umarım" dedi.

72. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 21 filmin yarıştığı festivalde büyük ödül Altın Aslan’ı Venezuela’dan yarışmaya seçilen ‘Desde Alla’ kazandı. Radikal'de yer alan habere göre, Venezuela yapımı ‘Desde Alla’ orta sınıftan yaşlı bir adamla alt sınıftan genç bir çocuğun şiddetle başlayan ve aşka dönüşen ilişkisini konu alıyor. Yönetmen Lorenzo Vigas, ödülünü alırken ülkesinden yarışmaya seçilen ilk filmle Altın Aslan’ı kazanmanın gurur verici olduğundan söyledi ve ülkesinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini diledi.

İki ödül Fransa yapımı filmlere

Fransa yapımı mahkeme filmi ‘L’hermine’ ise iki ödül birden kazandı. Aksiliğiyle tanınan bir yargıcın, jüri üyelerinden biriyle yakınlaşmasını konu alan film, geceden hem En İyi Senaryo Ödülü aldı, hem de yargıcı canlandıran Fabrice Luchini’ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

Jüri Büyük Ödülü’nü ise stop motion animasyon ‘Anomalisa’ kazandı. Yalnız bir adamı konu alan filmde Duke Johnson’la birlikte ‘Sil Baştan’, ‘Being John Malkovich’, ‘Adaptation’ filmlerinin senaryolarını kaleme alan ve deha senarist olarak kabul edilen Charlie Kaufman’ın imzası var.

Arjantin’in gelmiş geçmiş en çok izlenen filmi olan ve gerçek bir suç hikayesine dayanan ‘El Clan’ın yönetmeni Pablo Trapero'ya ise En İyi Yönetmen Ödülü verildi.

Özel ödül Abluka'ya

Alfonso Cuaron başkanlığındaki yönetmenler Nuri Bilge Ceylan, Pawel Pawlikowski, Francesco Munzi, Hou Hsiao-hsien, Lynne Ramsay, senarist ve yazar Emmanuel Carrère, oyuncular Elizabeth Banks ve Diane Kruger’dan oluşan jüri, Emin Alper’in yönettiği ‘Abluka’yı ise Jüri Özel Ödülü’ne layık gördü. Emin Alper, ‘Tepenin Ardı’ndan sonra yönettiği ikinci filmi ‘Abluka’yla ana jüriden Jüri Özel Ödülü’nü alırken ekibine ve eşine teşekkür etti. ‘Abluka’, yan ödüllerden önceki gün iki ödülle dönmüştü. Başrollerinde Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen ve Müfit Kayacan’ın yer aldığı, Türk, Katar ve Fransız yapımı "Abluka" yoğun politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

'Geçen yıl her şey normaldi'

Sahneye çıkarak ödülünü alan Alper, İngilizce yaptığı konuşmada jüriye, Paolo Baretta, Festival Direktörü Alberto Barbera ve film ekibine teşekkür ederek, “Ekibim büyük iş başardı” dedi. Abluka’da, çatışmaların artmasıyla güvenlik ablukasına alınan bir gecekondu mahallesinde, iki kardeşin paranoyalarla dolu yaşamına odaklanan Emin Alper, törenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin, “Önemli sosyal ve politik sorunlara değinen bir film çektiniz. Bunun ülkenizde etki yaratmasını bekliyor musunuz?” sorusuna Alper, geçen yıl bu filmi çektiğinde Türkiye’deki atmosferin sakin olduğunu belirterek, “Şimdi ise filmle çok benzer bir durum yaşanıyor. Bu filmin, Türkiye’de barışçıl ve demokratik bir ortama katkıda bulunmasını umarım” dedi.

ÖDÜL ALAN FİLMLER

En İyi Film - Altın Aslan: ‘Desde Alla’ (Yön.: Lorenzo Vigas)

Jüri Büyük Ödülü: ‘Anomalisa’ (Yön.: Charlie Kaufman, Duke Johnson)

En İyi Yönetmen: Pablo Trapero (‘El Clan’)

En İyi Senaryo: Christian Vincent (‘L’hermine’)

En İyi Erkek Oyuncu: Fabrice Luchini (‘L’hermine’)

En İyi Kadın Oyuncu: Valeria Golino (‘Per Amor Vostro’)

Jüri Özel Ödülü: ‘Abluka’ (Yön.: Emin Alper)

Geleceğin Aslanı: ‘The Childhood of a Leader’ (Yön.: Bradley Corbet)