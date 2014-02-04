Mahkemenin, SBS'de yürütmeyi durdurma kararına MEB tarafından yapılan itiraz reddedildi

18. İdare Mahkemesi’nin 2013 Haziran ayında 8’inci sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı itiraz reddedildi.

Ocak ayında Ankara 18. İdare Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, açtığı dava sonucu 8 Haziran 2013’te yapılan Seviye Belirleme Sınav (SBS) sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin girdiği sınav sonuçlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ise ise 23 Ocak’ta, yürütmeyi durdurma kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz etmişti. Mahkeme MEB’in bu itirazını reddetti.

Aydın Ayaydın, davanın gerekçesi olarak yabancı dil sınavında tüm dillerin İngilizce cevap şıkkına göre değerlendirilmiş olması nedeniyle SBS sonuçlarının yanlış hesaplanmasını göstermişti.