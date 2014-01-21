SBS'de gayrimüslim öğrencilerin puanı eksik hesaplandı

Liselere geçişte SBS'nin yerine getirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf gayrimüslim öğrenciler, e-okul sistemine “Sınava girmedi” diye kodlanıp sıfır puan almış gibi işlem gördü. Öğrenciler, 33,34’e varan puan kaybı yaşadı.

Habertürk gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine liselere geçiş için getirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (SBS), daha ilk sınavlarında hata verdi. Altı dersten her dönem birer tane olmak üzere yılda toplam 12 sınav yapılmasını öngören sistemin ilk altı sınavı, geçen yıl 28-29 Kasım’da gerçekleştirildi. Bu birinci dönem sınavların sonuçları da dün açıklandı. Ancak azınlık okullarında okuyan öğrenciler, merkezi sistemle yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sınavından muaf olmalarına rağmen sınavlara “girmemiş” olarak işlendi ve hepsi “sıfır” almış kabul edilerek notları hesaplandı.

Azınlık öğrencileri din dersi sınavı hariç, diğer öğrencilerle birlikte Matematik, Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen ve Teknoloji ile Yabancı Dil dersleri sınavlarına girdi. Bu dersin ilk yazılısı merkezi sınavla, ikinci yazılısı da okullarda yapıldı. Azınlık öğrencilerinin ilk din sınavı da kendi dinlerinde yine okullarında gerçekleştirildi.



Ancak MEB, bu öğrencileri e-okul sistemine “Sınava girmedi” diye ‘G’ koduyla işledi. Öğretmenler okullarda yaptıkları 2 sınavdan yalnızca birini e-okul sistemine girebildi, diğer sınavı MEB sistemi izin vermediği için işleyemedi. Ama MEB, bu sınavı “merkezi” kabul etti, öğrencileri girmemiş gördü ve sıfır almış gibi işlem yaptı. İki yazılı bir de sözlü notunun bölünmesiyle oluşan not hesaplamasında onların bir sınavı “0” olarak kabul edildi, notların toplamı 2’ye değil, 3’e bölündü.



Öğrenci ortaya çıkardı



İstanbul-Feriköy’deki bir Ermeni Ortaokulu’nda tüm testleri doğru yapan ve kendi okulunda gördüğü din dersinin sınavlarından da 90 puan alan derece adayı bir öğrenci, 30 puan kaybı olduğunu anlayınca itiraz etti. Öğrencinin sınavlardan 180 olan notu 2 yerine 3’e bölünmüş, 90 olan ortalaması 60’lara inmişti. Liselere yerleştirmelerde merkezi sınavlarla birlikte tüm derslerin notları da etkili olacağından bu öğrenci en gözde liselere giremeyecek. Öğrencinin dikkatiyle tüm öğrenciler incelendi ve hata bulundu. 100 tam puan alanlarda düşüş 33.34 puana kadar çıktı. Ermeni okulları, MEB’e “acil” koduyla itiraz etti. Bu itiraz üzerine MEB inceleme başlatırken, Bakan Nabi Avcı’nın hatanın düzeltilmesini istediği öğrenildi.