Cevap anahtarları karıştı, SBS iptal oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS'de Almanca ve İngilizce testlerinin cevap anahtarlarını karıştırması üzerine 718 öğrencinin puanını yanlış hesaplaması üzerine sınav sonuçları iptal edildi.

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS'de Almanca ve İngilizce testlerinin cevap anahtarlarını karıştırması üzerine 718 öğrencinin puanını yanlış hesaplaması üzerine sınav sonuçlarını iptal kararı verdi.

Gazetevatan'dan Kıvanç El'in haberine göre, 1.2 milyon adayın puanı yeniden hesaplanacak. Liselere yerleştirmelerin de yeniden yapılması gündemde.