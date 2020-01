MEB mahkemenin SBS kararını üst mahkemeye taşıyacak

Ankara 18. İdare Mahkemesi, 8 Haziran 2013'te yapılan Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) yabancı dil testi sonuçları yanlış hesaplandığı ortaya çıkan 718 adayın yeniden hesaplanan sınav sonucunun, sınava giren 1.112.604 adayın sınav sonuçları ve cevap anahtarları değerlendirilmeden açıklanmasını hukuka aykırı buldu ve Milli Eğitim Bakanlığı işleminin yürütmesini durdurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kararın Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüleceği açıklandı.

Mahkeme'nin açıkladığı kararda, bakanlığın, sınava katılan tüm adayların sonuçlarıyla yapılacak yeni değerlendirmenin yerleştirme sonuçlarına etkisinin yok denecek kadar az olduğu şeklindeki savunması da çok sert ifadelerle eleştirildi. Kararda, "Etkinin, puanların yeniden hesap edilerek yapılması ile ortaya çıkacağı açıktır. Kaldı ki; davalı idarenin iddia ettiği gibi, söz konusu değişimin öğrenci yerleştirmedeki etkisinin yok denecek kadar az olması hali dahi hukuken kabul edilebilir bir durum olmadığı cihetle dava konusu işlemi hukuka uygun hale getirmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Haziran 2013'te 1.112.604 adayın katıldığı SBS sonuçlarını 12 Temmuz 2013'te açıkladı. Sınav sonucunun açıklandığı gün, Almanca ve Fransızca testlerini cevaplayan 718 adayın yabancı dil testlerine ilişkin değerlendirmede yanlışlık yapıldığı anlaşıldı. Bakanlık, 718 adayla ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, aynı gün bu adayların da sınav sonuçlarını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, 718 adayın sınav sonuçlarının ve cevap anahtarının değil sınava giren tüm adayların tamamının sınav sonuçlarının ve cevap anahtarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, SBS sınavı sonuçlarının iptali istemiyle dava açtı.

En küçük hata vurgusu

Ankara 18. İdare Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar, üyeler Seçkin Toydemir ve Mesut Gürlenik, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği gerekçesiyle 12 Temmuz 2013'te açıklanan SBS sınavı sonuçlarının yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Kararda, SBS'nin tüm ülke çapında yapılan ve özel okul ile devlet okullarının öğrencilerinin seviyelerini anayasal eşitlik çatısı altında eşit uygulamayla ölçmeyi amaçlayan bir sınav olduğu vurgulandı. Sınavla ilgili düzenlemeler ve uygulanacak tüm kuralların yönetmelik, yönerge ve kılavuz ile belirlendiği kaydedilen kararda, "Sınavın amacına uygun bir şekilde yapılarak sınav sonuçlarının mevzuat çerçevesinde doğru hesaplanması ve yerleştirme işlemlerinin buna göre gerçeklestirilmesi idarenin sorumluluğu altındadır. Söz konusu sınava katılan 1.112.604 öğrenci dikkate alındığında, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde gözardı edilen bir kuralın veya hesaplamada yapılacak en küçük bir hatanın bir çok öğrencinin hakkını etkileyebilecek potansiyele sahip olduğunun kabulü gerekmektedir" denildi.

Tüm adayların sonuçları yeniden hesaplanmalı

Sınav sonuçlarının; ham puanların belirlenmesi, test ortalamasının bulunması, her testin standart sapmasının hesaplanması, her adayın her bir teste ait standart puanının belirlenmesi gibi mevzuat uyarınca zorunlu olarak yapılması gerekenlerin yapılarak açıklanması gerektiğinin altı çizilen kararda, "Sonuç olarak test ortalamaları ile standart sapmalarının diğer tüm öğrencilerin puanını ve Türkiye geneli başarı sıralamasını, dolayısıyla yerleştirme işlemlerini etkilediği anlaşıldığından, yalnızca Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın sınav sonuçlarının ve cevap anahtarının değil, sınava giren tüm adayların tamamının sınav sonuçlarının ve cevap anahtarlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

Etkisi yeniden hesaplanınca anlaşılır

Kararda, şöyle devam edildi:

"Davalı idare tarafından her ne kadar; hatalı değerlendirildiği tespit edilen 718 adayın yabancı dil testlerinin sınav sonuçlarının açıklandıgı gün ilgili mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirildiği, tüm sınav kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği kabul edilse bile, yabancı dil testlerinde standart sapmada oluşan kaymanın 0,003 (binde üç) düzeyinde olduğu, bu yeni hesaplanan standart sapma esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda 4,8 olan test ortalamasında değişime sebep vermeyeceği, yerleştirmede esas olanın ortaöğretime yerleştirme puanı olduğu, yapılacak yeni bir değerlendirme sonucunda standart sapmadaki binde 3'lük değişimin ortaögretime yerleştirme puanındaki etkisinin 0,0001 (onbinde bir) düzeyinde olduğu ve söz konusu değişimin öğrenci yerleştirmedeki etkisinin yok denecek kadar az olduğu savunulmuş ise de, muhtemel değişimin öğrenci yerleştirmesindeki etkisinin, puanların yeniden hesap edilerek yerleştirmenin buna göre yapılması ile ortaya çıkacağı açık olduğundan anılan iddiaya itibar edilmemiştir. Kaldı ki; davalı idarenin iddia ettiği gibi, söz konusu değişimin öğrenci yerleştirmedeki etkisinin yok denecek kadar az olması hali dahi hukuken kabul edilebilir bir durum olmadığı cihetle dava konusu işlemi hukuka uygun hale getirmeyecektir."

Kaosa yol açtı

Kararın, sınavdan hemen sonra, temmuzda yapılan başvurudan 6 ay sonra verilmesi kaosa yol açtı. Yürütmesi durdurulan sıralamaya göre okullara kaydolan ve yarım dönem eğitim alan öğrencilerin durumunun ne olacağı kaosa yol açtı. Uzmanların bir bölümü, daha yüksek puanlı okulları kazanan çocuklar için bu okullara kaydolma hakkının doğduğunu, daha düşük puanlı okullara yerleşmesi gereken çocukların ise "kazanılmış hak" gerekçesiyle mevcut okullarına devam edebileceklerini söyledi. Bazı uzmanlar ise kararın "yok hükmünde ve etkisiz" kabul edilmesi gerektiği yorumunu yaptı. Uzmanların bir bölümü ise bakanlığın yargı kararı gereği puanları bütün öğrencileri katarak yeniden hesaplayabileceğini, etkilenen öğrenci sayısı ortaya net biçimde çıktıktan sonra tablonun netleşeceğini kaydetti. Bakanlık kaynakları ise puanların hesaplanması halinde etkinin çok az olacağının görüleceğini, bunun önemli bir soruna yol açmayacağını kaydetti.

MEB'den açıklama

MEB, kararı Bölge İdare Mahkemesi'ne götürecek

MEB, 8 Haziran'da yapılan son SBS ile ilgili 18. İdare Mahkemesi'nin yaptığı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sınav sonuçları 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanmış, ancak aynı gün yapılan inceleme sonucunda söz konusu sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın yabancı dil testlerine ilişkin değerlendirmesinde yanlışlık yapıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı gün Almanca ve Fransızca testlerinden sınava giren adayların yeniden değerlendirmesi yapılmış ve hiçbir mağduriyete yer vermeyecek tedbirler alınarak yeni puanlar saat 17.00’da açıklanmıştır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ağan Ayaydın tarafından Ankara 18. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemli bir dava açılmıştır. İşbu dava üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesi 10.01.2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 15.01.2014 tarihi itibari ile Bakanlığımıza ulaşmıştır. Mezkur karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından başlatılmış olup, 'yürütmenin durdurulması kararına bir üst mahkemede itiraz hakkımız' da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki süreçleri takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."