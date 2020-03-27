Mahkemelik olmuşlardı; Defne Samyeli'nin ev sahibi "Kendisine ulaşamıyorum" dedi

Eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kirasını ödemediği iddiasıyla mahkemelik olduğu ev sahibi konuştu. Ev sahibi Yusuf Aras, "Kendisine ulaşamıyorum" dedi.

Günaydın'ın haberine göre; Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Aras, Samyeli'nin "Aramızda bir ihtilaf var" iddialarını yalanlayarak "Aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Kontrat açık. Kendisiyle aylık 12.500 lira üzerinden anlaşma yaptık. Ancak bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Üstelik aylardır gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" dedi.

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Kemerburgaz’da oturan Samyeli’ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum.” demişti.