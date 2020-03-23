Kirasını ödemediği iddia edilen Defne Samyeli'ne icra davası açıldı

Kirasını ödemediği iddia edilen sunucu Defne Samyeli, ev sahibi ile mahkemelik oldu.

Kemerburgaz’da oturan Samyeli’ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi’ne başvuran ev sahibi Samyeli'nin birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum.” dedi.