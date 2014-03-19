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Mahkeme: Ses kayıtlarının yayınlanması basın özgürlüğüdür

17 Aralık soruşturması sonrası internette yayınlanan ses kayıtlarına karşı yapılan bir tekzip başvurusu, mahkeme tarafından "basın özgürlüğü" gerekçesiyle reddedildi

19 Mart 2014 21:26

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından internette yayınlanan ses kayıtlarına ilişkin haber yapan Zaman gazetesine karşı Sabah-Atv yönetimi tarafından yapılan tekzip başvurusu mahkeme tarafından "basın özgürlüğü" gerekçesiyle reddedildi.

Diken.com.tr’nin haberine göre, Sabah-Atv yönetiminin, “havuz medyası” iddialarını haberleştiren Zaman gazetesine hakkında yaptığı başvuruyu değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi heyeti Zaman gazetesinin “söz konusu iddiaları okuyucularına duyurduğu” gerekçesiyle reddedildi.

 

'İddiaların duyurulmasında ibaret'

 

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin başvuruyu ret gerekçesindeki basın özgürlüğü vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Anayasa ve kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; tekzibe konu haber bakımından muhatap gazetenin (Zaman) yapmış olduğu iş, bir şekilde internete düşen, bu şekilde de kamuoyunun bilgisine ulaşan iddiaların okuyuculara duyurulmasından ibaret olup, bu aradaki ölçütler ışığında söz konusu haber bakımından somut olayın güncel olması, toplumsal ilginin varlığı ve basın kurumunun medyaya yansımış olayları aktarmaktan ibaret eylemi gözetildiğinde söz konusu olayla çatışan değerler bakımından basın özgürlüğüne üstünlük tanınması gerektiği kararı verilmiştir.”

 

Tapelerde ne iddia ediliyordu?

 

Zaman gazetesi, Sabah-Atv’nin Çalık Holding’ten Kalyon Grup’a satışı sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın girişimiyle bir "havuz" oluşturulduğuna ilişkin tapeyi yayımlamıştı. İddiaya göre, Erdoğan Sabah-Atv’yi kendisine yakın Kalyon Grup’un satın almasını istiyor ancak Kalyon’un yeterli nakit parası bulunmadığı için eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından hükümete yakın işadamlarınca bir ‘'havuz‘' oluşturuluyordu. İşte Sabah-Atv, birçok başka basın kuruluşu tarafından da yayımlanan bu haber için Zaman’ın tekzip yayımlaması talebiyle mahkemeye başvurdu.

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