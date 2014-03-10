ATV ve Sabah'ın yüzde 10 hissesi nasıl el değiştirdi?

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmaya ait ses kayıtları internette yayınlandı. Kayıtta Bilal Erdoğan’ın TMSF’nin elindeki Akşam ve Güneş gazeteleri ile SKYTürk 360 televizyonunun Ethem Sancak’a; Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV televizyonunun ise oluşturulacak bir ortaklığa satılması yönündeki konuşmaları yer alıyor.

Ses kayıtlarında Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin, ATV ve Sabah’ın satımına ilişkin “Burdaki tek şey 300 milyonu Kalyon’a ödüyorlar, yüzde 10’unu alıyorlar, Kalyon’un konsorsiyumda yüzde 10 hissesi kalıyor” sözlerine Tayyip Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, “Hayır yani şimdi %10’unun 300’e niye alıyorlar” şeklinde karşılık veriyor. Bilal Erdoğa olduğu öne sürülen kişi satışın gerçekleşmesi için, Berat diye hitap ettiği kişinin Katar’a gittiğini aktarıyor.

Satış ile sadece yüzde 10 hissenin el değiştirmesine değinilen konuşmada, Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin, “Ama bir gerçek satış gibi görmüyorlar, sadece paranın resmi gidebilmesi için diyorlar yani, ama şunun da formülünü bulamadılar yani, daha sonra o %90’un nasıl Kalyon’un olacağını bulamadılar” sözleri yer alıyor.

Ses kayıtlarında Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin Abdurrahman diye bahsettiği biri konuştuğunu, kendisine söylediklerini ”Özellikle bu Vahap Küçük’ün duruşunu beğeniyorum filan dedi. Para olarak da çok iyi durumda adam dedi. Ondan sonrada Başbakan kimleri uygun görürse onlara şu ATV’yi alalım gibi birşeyle gitsem dedi, onlar böye finansman sağlayabilirler dedi” şeklinde aktardığı yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, Abdurrahman Gürsoy’un kurduğu Yatırım Holding’in tek başına yüzde 25 hisse satın almasını öneren Bilal Erdoğan olduğu öne sürülen kişiye karşılık olarak Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi Vahap Küçük ile konuşacağını belirtiği yer alıyor.