Başbakan'a atfedilen yeni kayıt, konu Sabah-ATV'nin satışı

Twitter ve Youtube’da “Başçalan” isimli hesaptan paylaşılan bir ses kaydında, Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu iddia edilen bir kişi ile Başkan Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak olduğu iddia edilen kişi arasında Sabah ve ATV’nin satışına ilişkin bir konuşma geçiyor.

Ses kaydında Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, Sabah-atv grubunun da sahibi olan Çalık Holding'i yakın zamana kadar CEO olarak yöneten Berat Albayrak olduğu iddia edilen kişi ile Sabah ve ATV’nin Ahmet ve Ethem adlı işadamlarının ismi kullanılarak alınması ve ortaklık sözleşmesinin yeniden imzalanması hakkında konuşuyor.

Kayıtta Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin yakınlık kurduğu işadamlarının aracılığı ile kanal yönetiminde söz sahibi olduğu savunuluyor.

YouTube'daki "Başçalan" isimli hesapta ve Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda internet sitesinde duyurulan ve yasal yollardan yapılıp yapılmadığı kuşku yaratan yeni bir ses kaydı yayınlandı.

Kayıtta Berat Albayrak olduğu öne sürülen kişi, El Cezire’nin Türkiye’de kurmak istediği TV kanalına ilişkin olarak Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişiye teknik bilgiler sunuyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile damadı arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında sıklıkla Katar’a gitmenin şart olduğu konuşuluyor. Ses kaydında, Sabah ve ATV’de yüzde 25 hisse sahibi olan Katarlı Lusail International Media Company ile yapılacak bir sözleşmenin hayli zorlu olduğu belirtiliyor.

Ses kaydında Berat Albayrak oluğu öne sürülen kişi, hukuki risklerden bahsederek önlem alınmasında ısrar ediyor ve Katar’ın yazılı onayı olmadan hiçbir sözleşme yapılamayacağını, yazılı onay alınması gerektiğini vurguluyor.

Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi ise “Ahmet bey dedi. El Cezire’nin başındaki Samir mi ne varmış, yani bir gidip görüşsek, dedi. Hatta gerekirse orada görüşebiliriz dedi” diyerek 10-15 gün içinde bu konuyu şahsen çözmek için kendisinin gideceğini belirtiyor.

Berat Albayrak olduğu iddia edilen kişi “Tabii onlar için rakam küçük bir rakam, ama siyeseten burada olmak onlar açısından olumlu da bir süreç” diye ekliyor.

Ses kaydında, Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, El Cezire’nin ayrıca Türkiye’de spor kanalı açmayı düşündüğünü hatırlatıyor.

Albayrak olduğu iddia edilen kişi kayıtta, El Cezire’nin Türkiye’de başarısız olduğunu ve farklı medya girişimleriyle ilgili ayrı planları olduğunu belirtiyor, yapılacak olan sözleşmenin çok ağır bir sözleşme olduğunu vurguluyor ve karşı tarafın pek çok konuda yüzde 51’lik hakkı olduğunu, yüzde 25’i yenilemek gerektiğini ifade ediyor.

Ses kaydına göre Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, eski AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün oğlunun sünneti nedeniyle cumartesi günü (14 Eylül 2013) İstanbul’da olacağını ve detayları pazar günü konuşabileceklerini söylüyor.

Berat Albayrak olduğu öne sürülen kişi, “Çıkmayacaksa da mevcut yapı ile ilgili şey olabilir dedi. Olmadı bu yüzde 25’i Ethem beyler üzerinden yaparız, direkt onlarla ilişkilendiririz. O onu çözer. Vadesi yapısı gibi bir formül üretmişti aslında. O da çok mantıklı bir formül, hani vadesiydi ödemesiydi, onun karşılığı durumunda. O iradeyi aldıktan sonra gerek Ahmet Bey, gerek Ethem Bey olur kimse onun adını koyabilir diye baktık” diye olası planlamayı anlatıyor.

Berat Albayrak ayrıca “Binali Bey Ahmet Bey'le görüştüler cumartesi günü. Rakamsal olarak tedarik noktasında kendi yükümlülük tarafını karşılıyor. Ahmet Bey'le de ben perşembe günü görüştüm. Başbaşa mutabık kaldılar. Çoğunluğunu önümüzdeki haftaya kadar halledecekler” diyor

AKP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım'ın adı, Sabah-ATV grubunun satın alınması için işadamlarından 600 milyon dolarlık havuz oluşturulmasına ilişkin dinleme tapelerinde de geçmişti.

Kayıtlarda geçen "Ethem Bey"in TMSF'nin el koyduğu SkyTürk360-Akşam grubunu satın alan Ethem Sancak, Ahmet Bey'in de Çalık Holding'in sahibi Ahmet Çalık olduğu tahmin ediliyor.