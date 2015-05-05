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Yaşam

Mahkeme psikoloğuna 'cinsel istismar' suçundan 25,5 yıl hapis istemi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın psikolog hakkında 'cinsel istismar'dan dava açıldı

05 Mayıs 2015 12:19

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın psikolog N.D. (50) anne ve babası boşanma aşamasında olduğu için 5 yaşındaki kız çocuğu H.E.K. ile 26 Mart günü adliyedeki bir odada 30 dakika yalnız olarak görüştü. Daha sonra H.E.K.’yi alarak Ankara’ya dönen annesi N.S.K., kızının tacize uğradığını anlattığı iddiasıyla 2 gün sonra polise başvurdu.

H.E.K.’yi muayene eden Ankara Adli Tıp Kurumu, küçük kızın makatında lezyonlar bulunduğunu, bunların istismardan meydana gelebileceği gibi, beslenme ve dışkılama alışkanlığı, hijyen koşulları gibi nedenlerle de oluşabileceğini ve tıbben ayrımının yapılamayacağını bildirdi.

 

'Anlattım, dokunmadım'

 

Aziz Özen’in Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, suçlamaları reddeden psikolog N.D. ise çocuğa “özel bölgelere anne ve bazı hallerde babaların dışında kimsenin dokunamayacağını” anlattığını, ancak dokunmadığını söyledi.

N.D. “Görüşmenin ardından çocuk annesiyle gitmek istemedi. Anne bu olaya çok bozuldu. Zorla çocuğu ikna etti. Yaşanan bu olayın rapora olumsuz yansıyacağını ve kendisi aleyhine olacağını düşünerek annenin böyle bir şikayette bulunduğunu düşünüyorum” dedi.

 

25,5 yıla kadar hapis

 

Soruşturmayı yürüten savcı, anne ile çocuğun anlatımları arasında çelişkiler ve Adli Tıp raporundaki belirsizlik nedeniyle durumun yargılama yoluyla aydınlatılmasına karar verdi. Savcı, N.D.’nin cinsel saldırı suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, çocuğun cinsel istismarı suçundan da 8 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 11 yıldan 25,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istedi.

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