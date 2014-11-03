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Çevre

Mahkeme, Munzur Vadisi'nde dördüncü HES'e 'hayır' dedi

Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi Tunceli'de Munzur Vadisi’nde yapılması planlanan dördüncü HES projesini de iptal etti

03 Kasım 2014 19:55

Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi temmuz ayında, Munzur Milli Parkı’nda yer alan Konaktepe 1, Konaktepe 1 ve Bozkaya Baraj ve HES projelerini de hukuka aykırı ve ÇED yeterliliği olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Son olarak iptal edilen Kaletepe HES projesine de 31 Ekim günü yapılan duruşmada aynı gerekçelerle iptal kararı verildi.

 

'Munzur Vadisi'nde ÇED olumlu kararı alınması mümkün değil'

 

bianet.org'un haberine göre, dört HES projelerinin iptali için mahkemeye başvuran avukatların yaptığı açıklamada, artık Munzur’da baraj projelerinin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

“Munzur Vadisi'nde projelendirilen hiçbir baraj ve HES projesi için ÇED olumlu kararı yoktu.

Bütün HES projeleri ÇED kararlarından muaf tutulmuşlardı. Mahkeme ÇED olumlu kararı alınmadan böyle bir projenin hayata geçirilmeyeceğini kesin bir kararla belirtiyor.

“Bu durumun özellikle milli parklarda hukuka aykırı olduğunu belirtiyor ev baraj projelerini iptal ediyor.

“Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ÇED olumlu kararı alınması mümkün değil ve bu durumda Munzur Vadisi'nde bir daha herhangi bir baraj projesinin onaylanacağını hiçbir şekilde düşünmüyoruz."

 

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