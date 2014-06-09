Danıştay iptal etti, EPDK Munzur'a HES izni verdi

Dersim’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapılmak istenen Konaktepe Barajı ile iki HES projesine, Danıştay’ın üç yıl önceki “Milli parkta ekolojik denge bozulamaz” gerekçeli iptaline rağmen Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) yeniden önlisans izni çıktı.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın "Danıştay’ın 'Kamu yararı yok' dediği projelere EPDK’dan izin" başlıklı haberi şöyle:

"Danıştay’ın 'Kamu yararı yok' dediği projelere EPDK’dan izin"

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Danıştay’ın üç yıl önce iptal ettiği Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapılmak istenen Konaktepe Barajı ile iki HES projesine yeniden önlisans izni verdi

Danıştay’ın kamu yararı yok diyerek iptal ettiği bu projelere EPDK’den yeniden önlisans izni çıktı.



Doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi, 55′i sadece Munzur’da 227′si sadece Türkiye’de yetişen 1518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Munzur Alası, Çengezli Boynuzlu Keçi, Bezuvar Dağ Keçisi, Ur Kekliği gibi çeşitli endemik fauna türlerini barındırıyor.

Danıştay iptal etmişti

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü Barış Yıldırım, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 13’üncü dairesi Munzur Vadisi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, millî park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin yasak olduğu, kamu yararı olmadığı gerekçeleriyle yürütmeyi durdurmuştu.

EPDK ve şirketin karara itirazını Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu reddetti; üstelik “Munzur Vadisi’ndeki baraj ve HES’lerde ÇED aranması şarttır” dedi. Bunun üzerine Danıştay 13’üncü dairesi EPDK elektrik üretim lisansını iptal etti.



Danıştay karar gerekçesinde milli parklarda tabii ekosistem değerinin bozulamayacağını vurguladı.

Danıştay’a göre kamu yararı yok, bakanlığa göre üstün kamu yararı var

Ancak bu esnada Çevre ve Orman Bakanlığı Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nı imzalayarak Munzur Vadisi Millî Parkı’nda inşa edilmesi planlanan Baraj ve HES Projelerinin yapılması hususunda üstün kamu yararı bulunduğu, enerji ihtiyacının yerli başka kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığı hususunda vazgeçilmez ve kesin zorunluluk şartlarının oluştuğuna dair karar aldı.



Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi’nin bu karar karşı açtığı yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle açılan dava süreci devam ediyor.

Gerekçe üstün kamu yararı

EPDK Munzur Vadisi Milli Parkında yapımı kararlaştırılan Baraj ve HES’ler için alınan üstün kamu yararı kararını gerekçe göstererek yeniden Konaktepe Barajı ile Koanktepe HES 1,2 projesine ön lisans verdi.



Baraj ve HES projesi Dersim Ovacık yolu 35. kilometrede yapılacak. 26 kilometrelik baraj için 1086 kilometrekarelik drenaj alanı ve 1390 hektarlık göl alanı planlanıyor. İki HES’in kurulu gücü 150 megawat olacak.