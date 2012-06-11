Danıştay'dan sevindiren Munzur Vadisi kararı!

Danıştay 13. Dairesi'nin, Tunceli Munzur Vadisi'ne yapılması planlanan 1 baraj ve 2 Hidroelektrik Santrali (HES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bir firmaya verdiği elektrik üretim lisansının iptalini kararlaştırdığı bildirildi.

Tunceli Barosu avukatlarından Barış Yıldırım, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında "milli park" olarak ilan edilen Munzur Vadisi'nin, Tunceli ve ülke açısından önemine dikkati çekti.

Vadide 4 baraj ve 5 HES yapılması planlandığını ifade eden Yıldırım, bu kapsamda EPDK'nın 1 baraj ve 2 HES için bir firmaya 28 Ocak 2010 tarihinde verdiği üretim lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla 22 Mart 2010'da Danıştay'da dava açtığını anımsattı.

Danıştay'ın verdiği karar neticesinde, barajın ve HES'lerin yapımının durdurulduğunu hatırlatan Yıldırım, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bahse konu barajın ve HES'lerin inşası için mutlak surette Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin işletilmesi gerektiğine karar verdiğini ifade ederek, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı Munzur Vadisi'nde yapımı kararlaştırılan diğer baraj ve HES'ler için de ÇED yönünden emsal nitelikte bir karardı" dedi.

Yargılama süreci sonunda, Danıştay 13. Dairesi'nin, 1 baraj ve 2 HES için EPDK'nın bir firmaya verdiği elektrik üretim lisansının iptaline karar verdiğini bildiren avukat Yıldırım, Danıştay kararının 7 Haziran'da kendisine tebliğ edildiğini kaydetti.

Munzur Vadisi'nde yapımı kararlaştırılan baraj ve HES'ler için ÇED sürecinin işletilmediğini öne süren Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nın da henüz onaylanmadığını ifade etti.

Vadide yapımı kararlaştırılan baraj ve HES'ler için "Üstün Kamu Yararı Kararı" alındığını belirten Yıldırım, "Karara karşı yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle 19 Aralık 2011 tarihinde açtığımız dava devam etmektedir" diye konuştu.