Mahkeme MESAM’ın 2018 genel kurul kararlarını iptal etti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı. Mahkeme MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken, son seçimlerde MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 MESAM üyesi duruşmada hazır bulundu.
"Vereceğiniz karar emsal olacak"
Duruşmada söz alan Recep Ergül, "MESAM'ın huzurlu seçimini yaptık. Bu davayı emsal teşkil etmesin diyerek sürdürme kararı aldık. Vereceğiniz kararla divanı yönetenler daha dikkatli olacaklardır. MESAM bu davadan kazançlı çıkacaktır. Üyelerinin daha huzurlu genel kurullar yapabilmesi için divan heyetinin usule aykırı hareket etmemesi gereklidir. Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır" dedi. Davacılardan Suat Suna ise davanın kabulünü isteyerek, "Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür" dedi.
Mahkeme davanın kabulüne karar verdi
MESAM üyelerini haklı bulan mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme kararında, MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi. 2018 yılında yapılan genel kurulu, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını belirtti.
"Kazanan MESAM olmuştur"
Recep Ergül duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3,5 yıldır olağanüstü bir hukuk mücadelesinin neticesini geç de olsa aldık. 2018 yılında Sümer Ezgü başkanlığında MESAM Genel Kurulu adete katledilmişti, pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Bunu bizler yargıya taşıdık arkadaşlarımızla beraber. Bugün 3,5 yıldır süren bir hukuk mücadelesi MESAM'ın lehine sonuçlandı. Davacıların lehine sonuçlandı ama burada MESAM'ın kurumsal kimliği daha güçlü bir şekilde çıktı" dedi.
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Ne olmuştu?
2018'de, MESAM yönetiminde uzun yıllar birlikte hareket eden Arif Sağ ile Orhan Gencebay'ın yaşadığı anlaşmazlık üzerine Gencebay ve ekibi MESAM yönetiminden istifa etmiş, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, MESAM'a kayyım atamıştı. Daha sonra yapılan seçimde yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Arif Sağ ve yönetim listesi, Bakanlık tarafından yeniden görevden alınmış, karşılıklı davalarla yönetim birkaç kez el değiştirmişti. MESAM, geçen yıldan bu yanan Bakanlık tarafından atanan Geçici Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyordu.
16. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Recep Ergül, 2018'de ilk kez atanan kayyım heyetinde yer almış, daha sonra Arif Sağ yönetimine karşı açtığı davalar ile medyada yer bulmuştu. Hiçbir siyasi partiden destek almadığını ifade eden Ergül'ün geçmişte AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edilmişti.
MESAM'da tartışmaların gölgesinde düzenlenen 16. Genel Kurul sonucunda, "Orhan Gencebay'ın manevi oğlu" olarak bilinen ve 2018'deki kayyım heyetinde olan Recep Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.
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