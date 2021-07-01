MESAM seçimlerini Recep Ergül'ün grubu kazandı

MESAM'da tartışmaların gölgesinde düzenlenen 16. Genel Kurul sonucunda, "Orhan Gencebay'ın manevi oğlu" olarak bilinen ve 2018'deki kayyım heyetinde olan Recep Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

1986 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk ve en çok üyeye sahip müzik meslek birliği olan Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) geçen yılın Mart ayından bu yana ertelenen Olağan Genel Kurul'u, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Gazete Duvar'dan Mahmut Çınar'ın haberine göre Genel Kurul sonucunda başkanlığı, geçmiş yönetimden Orhan Gencebay ile yakınlığıyla tanınan Recep Ergül elde etti. Ergül, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından MESAM'a atanan kayyım heyetindeydi.

Üyeler, öncelikle Divan Kurulu seçimleri için oy verdi. Oylama sonucunda Recep Ergül'ün desteklediği liste Divan Kurulu olarak belirlendi.

Ardından daha önceki yönetimlerin faaliyet raporları okundu ve mevcut Geçici Yönetim Kurulu değerlendirildi. Üyelerin önergelerinin sunulması ve tartışılması sırasında ise sert tartışmalar yaşandı. Genel Kurul'da, toplantıya İstanbul dışından gelenler için 2500 lira ve İstanbul içinden gelenler için 1000 lira destek harcırahı ödenmesi de kararlaştırıldı.

Genel Kurul'da en gergin anlar, seçime gidilirken çarşaf liste mi, blok liste mi uygulanacağına dair tartışmalarda ve oylamada yaşandı. Oylama sonucunda blok liste kararı alınmasının ardından, bunun bağımsız adayların seçilmesinin önünde engel olduğunu belirten çok sayıda üye karar itiraz ederek salonu terk etti.

"Değişim ve Reform Grubu", Recep Ergül'ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.

Ne olmuştu?

2018'de, MESAM yönetiminde uzun yıllar birlikte hareket eden Arif Sağ ile Orhan Gencebay'ın yaşadığı anlaşmazlık üzerine Gencebay ve ekibi MESAM yönetiminden istifa etmiş, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, MESAM'a kayyım atamıştı. Daha sonra yapılan seçimde yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Arif Sağ ve yönetim listesi, Bakanlık tarafından yeniden görevden alınmış, karşılıklı davalarla yönetim birkaç kez el değiştirmişti. MESAM, geçtiğimiz yıldan bu yanan Bakanlık tarafından atanan Geçici Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyordu.

16. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Recep Ergül, 2018'de ilk kez atanan kayyım heyetinde yer almış, daha sonra Arif Sağ yönetimine karşı açtığı davalar ile medyada yer bulmuştu. Hiçbir siyasi partiden destek almadığını ifade eden Ergül'ün geçmişte AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edilmişti.