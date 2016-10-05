Mahkeme İlhan Çomak'ın müebbet hapis cezasını onadı!

Üniversite öğrencisiyken tutuklanan şair İlhan Çomak'ın karar duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Çomak hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı.

22 yıldır tutuklu bulunan Çomak, 1994 yılında 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanmış, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 2000 yılında ‘devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak’ suçundan idama mahkum edilmiş, iyi hali dikkate alınarak cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilmişti.

Kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulmuştu. AİHM, 2007 yılında Çomak’ın adil yargılanmadığına hükmetmiş, buna rağmen dava ancak 2013’te yeniden görülmeye başlamıştı.

Cezası kesinleşmeyen Çomak, ‘delilleri karartabileceği' gerekçesiyle tutuklu yargılandı. Duruşma öncesinde edebiyatçılar Çomak'ın özgür bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Edebiyatçılardan İlhan Çomak'a yapılan çağrı şöyle:

Şaire özgürlüğünü verin

“İlhan’a özgürlüğünü verin! O bir şair…



Adı İlhan Sami Çomak…



19 yaşında girdiği cezaevinde bu bahar 43 yaşına bastı.



Yani 22 bahardır tutuklu…



Yani 22 bahardır yargılanıyor…



22 bahar, 22 yıl demek! O tutuklandığında doğan çocuklar şimdi 22 yaşında. 22 yıl!



Söylemesi kolay…



2 yıldır tutuklu yargılanan bir insanın uğradığı gadri anlatmaya sözcükler yetmez…



Bunu bir de ona sormalı…



22 yıl kaç gün, kaç ay, kaç mevsim eder…



Dünya kaç kere döner…



Bir ağaç kaç kere yaprak döker, kaç kere çiçek açar…



Bir insan kaç kere kapar kendi kapısını, kaç kere açar, ışığını kendi yakar kendi söndürür, kaç şehir gezer, kaç ev değiştirir, kaç çocuk büyütür…



O, 22 yılda kitaplar dolusu şiirler büyüttü. 4 şiir kitabı yayımladı.



Beşincisi sırada…



Tutukluluk üst sınırı 5 yıl olarak belirlenmesine karşın Ergenekon, Balyoz, Şike ve Odatv gibi davalarda uygulanan yasa 1994 yılından beri tutuklu bulunan İlhan’a uygulanmadı.



Bu davalarda yargılanan sanıklar AYM’nin yeniden yargılanma kararının kabulüyle mahkemeye çıkmaksızın cezaevinden salıverildikleri halde, aynı yasaya tâbi İlhan hâlâ içerde.

Bu eşitsizliktir!

Tarihin hiçbir döneminde böyle bir adaletsizlik görülmemiştir!

Eşitsizliğin hiçbir hukuki gerekçesi olamaz! Gecikmiş adalet, adalet değil, zulümdür; adalet zalim olamaz!

Bu zulme son verin!



Davası başlangıçtaki kapsam ve çerçeveden çoktan çıkmış, çoktandır sesi pırıl pırıl, gürül gürül bir şairin özgürlüğünün elinden alınmasına, ömrünün çürütülmesine dönüşmüştür. Şaire özgürlüğünü verin.”



İMZACILAR:



Haydar Ergülen – Şair

Akif Kurtuluş-Şair

Ümit Kıvanç-Yazar

Hüseyin Haydar – Şair

Ayşegül Devecioğlu-Yazar

Enver Ercan – Şair

Mecit Ünal – Şair, Yazar

Ahmet Ümit – Yazar

Gülsüm Cengiz – Şair, Yazar

Kadir Paksoy – Şair, Yazar

Sadık Albayrak – Yazar

Cevahir Bedel – Şair

Ahmet Güven – Yazar, Araştırmacı

Nuray Şen – Şair

Fadıl Öztürk – Şair

İkbal Kaynar – Eğitimci, Yazar

Ali Rıza Özkan – Eleştirmen, Yazar

Ümran Düşünsel – Öykücü, Oyun Yazarı

Muazzez Uslu Avcı – Şair

Mahmut Ayaz – Yazar

Gülazer Akın – Yazar

Ahmet Ataş – Şair

Janez Sar – Şair

Leyla Atabay – Yazar

Fetih Koç – Şair, Yazar

Abdullah Nefes – Yazar

İsmet Arslan – Berfin Bahar Dergisi Yayın Yönetmeni

Engin Turgut – Yazar

Emrah Cilasun – Yazar

Ahmet Bakır-Şair

Vecdi Erbay – Yazar

Suna Aras – Yazar

Şêxmûs Sefer – Şair

Hülya Tozlu – Yazar

Bilal Kayabay – Şair

Yıldız Çakar – Yazar, Şair

Halit Payza – Eleştirmen

İnci Ponat – Yazar

Miyase Sertbarut – Yazar

Zerrin Taşpınar – Şair, Yazar

Haldun Çubukçu – Yazar

Faruk Eskioğlu – Yazar

Berivan Zinzal – Şair

Şükrü Yıldız-Yazar

Murat Bay – Yazar