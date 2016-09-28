22 yıldır tutuklu İlhan Çomak'ın karar duruşması da ertelendi!

Ömrünün 22 yılı cezaevinde tutuklu olarak geçen İlhan Çomak, bu gün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Çomak'ın tahliye talebini değerlendiren mahkeme, davanın 5 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Duvar’da yer alan habere göre yaklaşık 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak, bu gün tekrar hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması saat 13:30’da başladı. Çomak duruşmaya İzmir’deki cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Çomak’ın yaklaşık çeyrek asırdır beklediği tahliye kararı bugünkü mahkemede bir kez daha değerlendiriliyor. Az önce avukatlar duruşma salonunu terk etti.

Dört şiir kitabı bulunan Çomak’ı adliyede ailesi ve yakınlarının yanı sıra yazar ve şair dostları yalnız bırakmadı.

Aralarında şairlerin yanı sıra yönetmen, oyuncu, gazeteci, yazar, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğu 100 isim dün ortak bir bildiri yayınlayarak İlhan Çomak’ın tahliye edilmesini istemişti.

İmzacılar, İlhan Çomak’ın ‘karar duruşması’ için tekrar hakim karşısına çıkacağını hatırlatarak, “Bu davanın sonucunda İlhan Çomak için adil bir karar verilmesini ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yıllardır, defalarca yargılanan Çomak’ın şiirlerini dışarıda, özgürce yazmasını istiyoruz” çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

İlhan Çomak 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenciyken tutuklandı. Çomak hakkındaki ilk karar, 6 yıl sonra İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verildi. “Devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak”tan idam cezasına çarptırıldı. Bu ceza, “iyi hali” dikkate alınarak müebbet hapse çevrildi. Aynı yıl Yargıtay tarafından onaylanan ceza için Çomak, 2001’de, “DGM’deki askeri hakim nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

AİHM, 2006’da İlhan Çomak’ı haklı buldu ve yeniden yargılanmasına karar verdi, Türkiye’yi tazminata mahkum etti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İlhan Çomak tutuklandıktan yaklaşık 20 yıl sonra, ‘yeniden yargılanması’na karar verdi ve Çomak 19 Aralık 2013’te yeniden hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada 20 yıl önce işlediği varsayılan suçların delillerini karartabileceği şüphesiyle avukatları tarafında talep edile tahliye kararı reddedildi.

Yeniden yargılama kararının ardından Çomak 11 Mart 2014, 5 Eylül 2014, 1 Temmuz 2015 ,12 Nisan 2016 ve 13 Temmuz 2016’da mahkemeye çıktı, her seferinde tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. Karar duruşması 28 Eylül’de Çağlayan Adliyesi 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.