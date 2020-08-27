''Mahkeme Ebru Timtik için eğer şimdi tahliye kararı vermezse bu, ölüm cezası vermek olur''

Adil yargılanma talebiyle 237 gündür ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor.

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik ile bugün görüşen avukat Betül Vangölü Kozağaçlı, “Mahkeme Ebru için eğer şimdi tahliye kararı vermez de dosyadaki nihai karar için beklerse bu, ölüm cezası vermek olur” ifadelerini kullandı.

Ebru Timtik’in son durumunu anlatan Kozağaçlı, “Yazarak iletişim kuruyor. Ama bugün yazmakta da çok zorlandı. Sadece çok yorgun olduğunu yazabildi. O kadar bitkin ki, çok az tepki verebiliyor. Beni duyuyorsan gözlerini kırp diyoruz, gözlerini kırpıyor. ‘Evet-hayır’ demek için başını sallıyor” dedi.

“Suyu şırıngayla yudum yudum içebiliyor”

Bianet'ten Ayça Söylemez'e konuşan Betül Vangölü Kozağaçlı, şunları aktardı:

“Çok bitkin, konuşmaya çalışıyor sesi çıkmıyor, sesini duyamadık. Bugün ağrılar yüzünden en yorgun, halsiz olduğu günlerdendi.

Bilinci açık, söylediklerimizi anlıyor ancak durumu çok endişe verici. Sıvı, şeker ve B1 vitamini almakta da çok zorlanıyor.

Refakatçisi, B1 vitamininin kapsülünü açıp içindeki tozu sıvıyla karıştırarak şırıngayla veriyor. Suyu da bu şekilde, şırıngayla yudum yudum içebiliyor.

Boğazının durumu uzun süredir kötüydü, şimdi hayatta kalabilmek için işkence çekiyor.

Kilosu bir süre önce ölçülmüştü, 33 kiloydu. Zaten artık kaybedeceği bir kilo da kalmadı, vücudunda kas ve yağ kalmadı.

''Bir an önce tahliye bekliyoruz''

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin nihai kararından önce tahliye kararı vermesini talep ediyoruz öncelikli olarak. Durum, adli tatil sonrasına bırakılamayacak kadar acil.

Mahkeme Ebru için eğer şimdi tahliye kararı vermez de dosyadaki nihai karar için beklerse bu, ölüm cezası vermek olur. Bunun da farkında olduklarını düşünüyoruz, biz avukatları olarak onlarca dilekçe verdik, baro başkanları görüştü.

Ayrıca sağlık durumuna ilişkin tespitler sadece bize ait değil, hekimler de bu riski dile getiriyor. Bir an önce tahliye bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.

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