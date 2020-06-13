Mahir Ünal'dan Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki: Yasakçı tutum sonuç vermez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın Türkiye'de 7 binden fazla sosyal medya hesabını kapatmasına ilişkin "Sosyal medyada yasakçı tutum sonuç vermez" dedi.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Mahir Ünal, Türkiye'de 7 binden fazla hesabı kapatan Twitter'ın tarafsız olmadığını belirterek "Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?" diye konuştu.

Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter'a uyarıda bulunduğunu hatırlatarak "İddia ne? Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek... Benim tweetimi de örnek koymuşlar. Benim bu harekata destek mahiyetinde attığım tweet, HDP'nin PKK ile ilişkisi bunu dünya alem biliyor. Trump geçtiğimiz hafta uyarıda bulundu. Ama bu hareketiyle Twitter tarafsız platform olmadığını, taraflı bir yayıncı gibi davrandığını ve içeriye müdahale ettiğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Bu platformlar verilerinizi birilerine satabilir"

Sosyal medya platformlarının büyük bir farkındalıkla kullanılması gerektiğini ifade eden Ünal, "İnsanlara sosyal medyayı kullanmayın demiyorum. Ama büyük bir farkındalıkla devam etmeliler. Bu tarafsız gibi görünen platformlar bir anda sizin verilerinizi birilerine rahat bir şekilde satabilir.



Sosyal medyada yasakçı tutum sonuç vermez. Salgınla beraber dijtal çağ 10 yıl erkene çekildi. Bu yüzden bu gelişmenin gerisinde kalamayız. Her ülke bununla ilgili çalışmalar yürütecektir" dedi.

TIKLAYIN - Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi döneminde, kamuoyu düşüncesini şekillendirmesi ve muhaliflere karşı çıkması için 6 bin kişi işe alındı