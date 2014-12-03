Mahçupyan: Sırf danışman oldum diye yolsuzlukları söylemeyeceğim sanılıyorsa öyle bir şey yok

"AKP'li seçmenin yarısı yolsuzluğun palavra olmadığına inanıyor" sözleri sonrası AKP içinde karşılıklı açıklamalarla bir kriz haline gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, "Danışman olunca gerçeklik değişmiyor. Sırf danışman oldum diye bazı gerçekleri söylemeyeceğim sanılıyorsa öyle bir şey yok" dedi. Mahçupyan, "Önümüzdeki dönemde Gerçeklerden kopuk bir Ak Parti'nin olacağını da sanmıyorum" diye konuştu.

NTV'ye konuşan Mahçupyan şunları söyledi

"Danışman olunca gerçeklik değişmiyor. Sırf danışman oldum diye bazı gerçekleri söylemeyeceğim sanılıyorsa öyle bir şey yok. Gerçeklerden kopuk bir Ak Parti'nin de olacağını sanmıyorum önümüzdeki dönemde. Ahmet Davutoğlu da öyle birisi değil. Ahmet Davutoğlu somutu alıp kendi zihnindeki normatif dünyayla birleştirme yeteneği olan birisi. AK Partililer'de hem taban hem de milletvekillerinin büyük kısmı bu durumdan memnun değiller. Buraya bir kavga ortamından gelindi. Bu kavga ortamında AK Parti'nin hazmedilememesi gibi bir şey yaşadık. AK Parti de kendi gardını aldı. Bu dönemde kendisine yakın gördüğü bazı isimleri yanında tutmak istedi. Bu da istismar edildi."