Mahallenin Muhtarları da geri dönüyor

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Mahallenin Muhtarları'nın da yeniden ekrana geleceğini duyurdu.

Koloğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

Mahallenin Muhtarları 5 Ekim 1992’de Kanal 6’da yayınlanmaya başladı. 1994’te ATV’de sekiz sezon yayınlandı. 2001’de Kanal D’ye geçti. 2002 yılında ATV’ye döndü. Finali, 18 Haziran 2002’de star TV’de yaptı. 337 bölüm yayınlandı. Özel televizyon tarihinin ilk 10 yılının tüm oyuncuları ve oyuncu adayları bu diziden geçti. 199 oyuncu, değişik karakterlerde kendini gösterdi.

Dizi, tekrar çekiliyor. Şöyle bir bilgi edindim. “Güncellenmiş konseptiyle hazırlanıyor. Aradan geçen zamandaki sosyolojik değişimler de göz önünde bulundurulacak.”

Peki oyuncu kadrosu? Başından beri bu dizinin iskeleti Temel (Erkan Can), Şirin (Esra Akkaya), Muhtar (Cihat Tamer), Behiye (Filiz Taçbaş), Seher (Leman Çıdamlı), Şoför (Yalçın Gülhan), İğneci Handan (Işık Aras) ve daha fazlası... Bu karakterlerin büyük bölümü olacakmış. Aynı isimlerle de olabilir, yeni isimler de katılabilir. İki kanala proje götürülecek. Son dönemde ‘mahalle dizilerinin’ yeniden gündeme gelmesi itici rol olmuş.