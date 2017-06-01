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Medya

'Çocuklar Duymasın' geri dönüyor

Dizinin eski ekibinin toplanmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında

01 Haziran 2017 23:15

Türkiye televizyon tarihinin uzun soluklu dizilerinden “Çocuklar Duymasın” ekrana dönüyor.

Medyatava’da yer alan habere göre Projenin patronu Birol Güven, dizinin yeni bölümleri için Kanal D ile el sıkıştı.

Meltem rolünü canlandıran Pınar Altuğ ile Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı’nın kariyerinde dönüm noktası olan “Çocuklar Duymasın”, 2002 yılında TGRT’de başlamıştı. Dizinin ekran yolculuğu ATV, Star TV ve FOX’ta devam etmişti. Tekrar bölümleri de geçen yıl 360 TV’de seyirciyle buluşan dizi için hazırlıklar başladı.

Birol Güven’in eski ekibi yeniden toplamaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağına ilişkinse henüz bir açıklama yapılmış değil.

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