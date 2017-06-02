Behzat Ç. yeniden başlıyor!

Adı Efsane dizisiyle yollarını ayıran Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.’nin yeniden başlayacağını duyurdu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Bir Deli'nin Hatıra Defteri Oyunu için Ankara'ya giden ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, oyun öncesi 23 yaşındaki otizmli Çağrı isimli hayranı ile bir araya geldi.

Beşikçioğlu, hayranı Çağrı’ya Behzat Ç.’nin yeniden başlayacağını söyledi.

Haberin yayımlanmasıyla birlikte birçok iddia da ortaya atıldı. En çok konuşulan iddia, “Behzat Ç.”nin internette yayınlanacağı yönününde.