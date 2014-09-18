Mahalleli gençlerden Zarrab’a 'kız götürmeye mi geldin' tepkisi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında kilit rol oynayan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, camları siyah filmle kaplı otomobiliyle İstanbul İstinye'den geçerken sokakta bulunan üç gencin tepkisiyle karşılaştı. Zarrab, "Mahallemizden kız götürmeye mi geldin" diyerek otomobiline saldıran gençlerden şikâyetçi olmadı.

İddialara göre, Reza Zarrab önceki gün (17 Eylül 2014) akşam saatlerinde, şoförünün kullandığı camları siyah filmle kaplı lüks otomobiliyle İstinye’de yavaşça yol alırken mahalleli üç genç, otomobilin kapısını açmaya çalıştı.Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, kapı açılmayınca tepkilerini artıran gençler, “Ne o bizim mahalleden kız mı götürmeye geldin,” diye bağırarak camları yumruklamaya başladılar. Sürücü, aracı hızlandırarak, arka koltukta oturan Zarrab’a bağıran ve aracın kapısını zorlamaya devam eden gençlerden uzaklaşmayı başardı.

Zarrab şikayetçi olmadı

Olayın ardından İstinye Polis Merkezi’ne giden Zarrab, tanımadığı üç kişinin kendisine saldırmak istediğini, aracın kapısını açamayınca bunu başaramadıklarını, ancak araca saldırdıklarını söyledi. Bunun ardından ekipler, eşkâlleri bildirilen kişileri yakalayarak karakola getirdi.

Üç genç ifadelerinde, araçtaki kişinin kim olduğunu bilmediklerini, aracın camlarının filmli olması nedeniyle içindeki kişiyi tam olarak göremediklerini ve bu kişiyi lüks otomobiliyle mahalleden kız almaya gelen biri zannettiklerini, bir yanlış anlama olduğunu söyledi. Üç genç ifadelerinin ardından serbest kalırken, Zarrab söz konusu kişilerden şikâyetçi olmadı.