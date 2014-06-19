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Reza Zarrab'ın korumalarının 'hırsız var' diyen vatandaşlara saldırdığı iddia edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların tepkisine maruz kalan Reza Zarrab'ın korumaları, 'hırsız var' diye bağıran vatandaşlara saldırdığı iddia edildi

19 Haziran 2014 23:10

Bodrum Koyu'nda vatandaşların tepkisine maruz kalan Reza Zarrab, önce yüzerek kaçtı ardından korumaları ve kendisini, tepki gösteren vatandaşlara saldırdı.

Sol.org.tr'nin haberine göre Bodrum Koyu'nda denize girerken görülen Reza Zarrab, bölgedeki vatandaşların sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşların kendisine "Hırsız var" diye bağırmasının ardından Zarrab, yüzerek bölgeden uzaklaştı. "O yatı kimin parasıyla aldın" sorusuna ise Reza Zarrab'ın yanıtı; "Onun, bunun, şunun parasından birazcık ödünç aldım" oldu.

Reza Zarrab'ın uzun süre teknelerine baktığını ve teknelerinin ismini okumaya çalıştığını söyleyen vatandaşlar, limana iner inmez Zarrab ve korumalarının saldırısına uğradı.

Bir vatandaş; teknedeki kadınlardan birinin de korumalar tarafından yüzüne vurularak yere düşürüldüğünü, bir arkadaşlarının feci şekilde dövüldüğünü ve Reza Zarrab'ın olay yerinden zor uzaklaştırıldığını söyledi.

 

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