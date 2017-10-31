Madrid'in görevden aldığı Katalan lider: Belçika'ya iltica için gelmedim

İspanya'nın geçen hafta Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden aldığı Carles Puigdemont, Belçika'dan sığınma talep etmediğini açıkladı. Puigdemont, güvenceler verilmesi durumunda Katalonya'ya geri döneceğini söyledi.

Puigdemont Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Meşru başkan olarak Brüksel'e geldim. Katalonya problemini AB kurumlarının kalbinde göstermek istedim" diye konuştu.

"İspanya hükümetiyle mevcut şartlar altında diyalog imkânsız" diyen Puigdemont, "21 Aralık'taki seçimlerin sonucuna saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

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"Fikirleri yargılamaya çalışıyorlar"

Puigdemont'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Madrid yönetimi şiddet uygulamak isterse bizi kendilerinin seviyesine çekemezler. 21. yüzyılda böyle manzaraların yaşanmaması gerekiyor. Dün savcının aleyhimize ortaya koyduğu iddianameyi gördük. Bu iddianame ve açılan dava Madrid'in son derece agresif olduğunu gözler önüne sermiştir.

Katalan liderlere yönelik suçlamaların temeli yok. Fikirleri yargılamaya çalışıyorlar. Meşru başkan olarak Brüksel'e geldim, Katalonya başkanı olarak. Katalonya problemini AB kurumlarının kalbinde göstermek istedim. Çalışmalarımıza buradan devam edeceğiz. Katalonya hükümetinin bir bölümü, siyasi aktiviteleri sürdürmek için Katalonya'da kalacak. Adaletten kaçmaya çalışmıyoruz.

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"Belçika'dan sığınma talebi olmayacak"

İspanya hükümetiyle mevcut şartlar altında diyalog imkânsız.

21 Aralık'taki seçimlerin sonucuna saygı duyacağız.

Güvenceler verildiğinde Katalonya'ya geri döneceğim.

Belçika'dan siyasi sığınma arayışı içinde olmayacağım.

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Madrid'in 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmaktan' soruşturma açtığı ve bağımsızlık ilanından sonra görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont, görevden alınan diğer Katalan yetkililerle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti.