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İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını iptal etti

Katalonya meclisi bağımsızlık ilan etmişti

31 Ekim 2017 17:57

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını iptal etti.  İspanya Yüksek Mahkemesi sözcüsü mahkemenin Katalonya Bölgesel Parlamentosu'nun 27 Ekim'de yaptığı bağımsızlık ilanını iptal ettiğini açıkladı.

Katalan vekiller 2-3 kasımda ifadeye çağırıldı

Sözcü ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Katalonya Parlamentosu Sözcüsü ile diğer üst düzey vekilleri 2-3 Kasım'da ifade vermeye çağırdığını da duyurdu.

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanından saatler sonra Madrid Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya parlamentosunu feshetmiş, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve hükümetini görevden almış ayrıca bölgede 21 Ekim'de yeni seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

Katalonya lideri Puigdemont ise Madrid'in kararını reddetmiş, 'barışçı direniş' çağrısı yapmıştı. 

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