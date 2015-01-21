Madonna'nın son albümünde Mike Tyson da yer alacak

Madonna’nın hackerlar tarafından çalınarak internete sızdırılan albümü “Rebel Heart”ın şarkı listesi iTunes üzerinden açıklandı.

Hafifmuzik.com'da yer alan habere göre, isimleri açıklanan 19 şarkı arasında, hackerlar tarafından paylaşılan şarkıların bazıları yer almadı. Örneğin, Pharrell ile kaydedilen şarkı listede yer almıyor.

19 şarkının arasında en çok merak uyandıran şarkısı ise Chance The Rapper ve Mike Tyson’ın yer aldığı “Iconic” adlı parça.

Madonna’nın 13’üncü stüdyo albümü olacak “Rebel Heart” 9 Mart tarihinde Interscope etiketiyle yayınlanacak. Şarkı listesi ve albümden ‘resmen’ yayınlanan ilk şarkı “Living For Love” oldu.