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Kültür-Sanat

Madonna'dan 'erken Noel hediyesi'

Son günlerde henüz piyasaya sürülmemiş demo halindeki parçaları internete düşen Madonna, yeni albümünden altı parça yayınladı

22 Aralık 2014 21:12

Geçtiğimiz hafta, 10 Mart’ta Interscope etiketiyle yayınlamaya hazırlandığı 13. stüdyo albümü "Rebel Heart"ta yer alan şarkıların tamamlanmamış demo hallerinin internete düşmesi ile gündeme gelen Madonna, bu sızıntı hareketine cevap olarak altı şarkısını online dinlemeye açtı.

Rave Mag'ın haberine göre, bu altı şarkıya ait çok fazla kesinleşen bilgi olmamakla beraber, Billboard Dergisi, yayınlanan şarkılar içerisinde Diplo ve Kanye West‘in prodüktörlüğünü yaptığı çalışmaların da yer aldığını açıkladı.

 

 

 

Madonna, bu şarkılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni single'ım 'Living for love'ı Sevgililer Günü'nde, baharda yayınlanacak olan albümün geri kalanıyla birlikte piyasaya sunmayı umuyordum. Hayranlarımın ortalıkta dolaşan tamamlanmamış parçalar yerine, bazı şarkılarımın tam hallerini dinlemelerini tercih ederim. Lütfen bu altı şarkıyı erken bir Noel hediyesi olarak düşünün."

"Bitch I’m Madonna"da Nicki Minaj ile işbirliği yapan Madonna’nın altı yeni şarkısını buradan dinleyebilirsiniz:

 

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