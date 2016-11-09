Madonna, Lady Gaga, Katy Perry; ünlüler Trump'ın seçilmesine ne dedi?

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ünlüler arasında çoğunlukla hayal kırıklığı yarattı. Oyuncu Stephen Balwin ve Steven Seagal Trump'ın seçilmesini kutlarken, Madonna, Lady Gaga, Katty Perry gibi ünlüler hayalkırıklığı yaşadı.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin şokunu yaşayan kimi ünlüler, seçim sonuçlarına tepki gösterdi. Seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan ünlülerdense Trump'a tebrik mesajları yağdı.

Şarkıcı Madonna sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Asla vazgeçmeyeceğiz" yazarken, diğer bir şarkıcı Cher "Dünya bir daha asla aynı olmayacak. Gençler için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump'ın zaferini kutlayan ünlüler de vardı.

ABD'li oyuncu Stephen Baldwin Twitter'dan "Böyle inanılmaz bir anın parçası olmaktan gurur duyduğunu" açıkladı.

Diğer bir oyuncu Steven Seagal ise Trump'ın seçim sloganına atıfta bulunarak "Rakibin karşısındaki muhteşem zaferin için tebrikler Donald Trump. Amerika'nın yeniden muhteşem olacağı günü iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump destekçisi ünlüler azınlıktaydı.

Hillary Clinton'ı destekleyen Lady Gaga "Nezaket, eşitlik ve sevgi için ayağa kalk. Hiçbir şey bizi durduramaz" dedi.

Lady Gaga, North Carolina eyaletindeki Clinton kampanyası sırasında Demokratların adayı için destek isterken, Madonna New York'ta destek konseri vermişti.

Şarkıcı Katy Perry de Clinton'ın seçilmesini isteyenlerdendi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından attığı bir dizi Tweet'te Katy Perry, "Yerinde oturma. Ağlayıp durma. Harekete geç. Biz, nefretin bizi yönlendirmesine izin verecek bir ulus değiliz" dedi.

Harry Potter'ın yazarı JK Rowling "nasıl hareket edilmesi gerektiği" sorusuna "Birbirimize destek olacağız. Savunmasız kişilerin tarafını tutacağız" şeklinde yanıt verdi.

Madonna oral seks sözü vermişti

Madonna, ABD Başkan adaylarından Hillary Clinton’a oy verenlerle seks yapma sözü vermişti. Madonna, “Size komedinin dahi kadınını takdim etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eğer Hillary Clinton’a oy verirseniz söz veriyorum, hepinize oral seks yapacağım, bu işte iyiyim” demişti.