Erdoğan, bugün Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayınında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'la bugün görüşeceğini açıkladı.

Kalın, ABD seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz. Zorlu bir kampanyadan sonra ABD'nin 45. Başkanı seçildi. Tabii ki ABD halkının tercihine saygımız var" dedi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Kalın, Erdoğan'ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı arayarak tebriklerini ileteceğini açıklarken "Bugün bir telefon bağlantısı olacak. Böyle bir temasın olması ikili ilişkiler anlamında önem arz eden konular. Şu anda kesinleşmiş planlanan bir şey yok ama muhtemelen ziyaret konusunda Ocak - Şubat gibi tablo netleşir" dedi.