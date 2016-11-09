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"Gülen'in iadesinde hukuki süreç değişmez; Trump'ın gücü yetmez"

Tolga Tanış: FBI dosyalarında Trump yönetiminin iradesi olacaktır

09 Kasım 2016 21:55

Bütün dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'dan daha fazla delege sandalyesi toplayan Donald Trump sandıktan başkan olarak çıktı. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Fethullah Gülen'in iadesini tekrar gündeme getirdi. Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, "Hukuki süreç değişmez, kararı yine bağımsız mahkemeler verir, Trump’ın bunu değiştirmeye gücü yetmez ama bu soruşturmada, bu FBI dosyasının mahkemeye intikalinin hangi sürede olacağı konusunda Trump yönetiminin bir iradesi olacaktır, söz hakkı olacaktır ve bu Gülencilerin aleyhine olacaktır" dedi.

ABD’de federal polisin (FBI) Gülen’in kontrolündeki okullara farklı eyaletlerde baskınlar düzenlediğini, ancak bu baskınlarla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapılmadığını belirten Tanış, “Çünkü bu baskınların davaya dönüşmesi gerekiyor. Dava kararını ise ABD Adalet Bakanlığı veriyor” dedi.

Trump’ın başkan olmasıyla Adalet Bakanı’nın da değişeceğini belirten Tanış, “Soruşturmanın devam ettiğini teyit ettim. Trump’ın seçilmesi politik etkiyi Gülencilerin aleyhine döndürecektir. Hukuki süreç değişmez, kararı yine bağımsız mahkemeler verir, Trump’ın bunu değiştirmeye gücü yetmez ama bu soruşturmada, bu FBI dosyasının mahkemeye intikalinin hangi sürede olacağı konusunda Trump yönetiminin bir iradesi olacaktır, söz hakkı olacaktır ve bu Gülencilerin aleyhine olacaktır" ifadesini kullandı.

"Trump kampanyasının Gülen’e bakışı tamamen farklı" diyen Tanış, Trump'ın ekibinden üst düzey bir ismin de FETÖ okullarını eleştirdiğini belirtti.

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