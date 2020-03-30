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Koronavirüs

Madencilerden Koronavirüs çağrısı: Üretim dursun, önce sağlık

30 Mart 2020 07:47

Koronavirüs nedeniyle birçok iş yerinin faaliyetlerini durdurmasına, kamu ve özel sektördeki birçok iş yerlerinde de uzaktan çalışmaya geçilmesine karşın madenlerde işçiler toplu olarak çalışmaya devam ediyor. Madenciler hükûmete, "Önlem alınsa da iş yerlerimiz yoğun çalışılan yerler. Üretim durdurulmalı" diye sesleniyor.

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