Madencilerden Koronavirüs çağrısı: Üretim dursun, önce sağlık

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “önce sağlık” diyerek ocaklarda üretimin durdurulmasını istedi. Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile yaptıkları görüşmeler sonrasında madenlerde işçi sayısının yarıya düşürüldüğünü, şu anda üretim ağırlıklı çalışmadıklarını bildirdi. Üretimin de düştüğünü dile getiren Yeşil, madencilerde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Madencilerin geliş-gidişleri takip ediliyor. Temas ettikleri yerler sürekli dezenfekte ediliyor. İşçilerin ateşleri kontrol ediliyor. Bütün bölgelerde yoğun bir önlem alındı ancak nereye kadar? Bizim iş yerlerimiz yoğun çalışan yerler. Ben TTK Genel Müdürü’ne de Enerji Bakanı’na da ilettim. İşçilerin huzursuz olduğunu, yoğunluğun azaltılması gerektiğini söyledim. Önce sağlık. Ancak bizim grev olsa bile işi durduramayacağımız yerler var. Madenlerin ayakta kalması, güvenliği için bu şart. Bu durumlar için belirlenmiş bir sayı vardır. Bu sayının biraz üzerinde işçi olabilir. İş yerleri ayakta kalsın ama üretim dursun."