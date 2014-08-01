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Politika

'Madem kötü bir insandım, neden 12 yıl boyunca beni el üstünde tuttunuz?'

Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu'ndan Twitter üzerinden Erdoğan'a yanıt verdi

01 Ağustos 2014 23:22

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, 'Profesör olsan ne yazar çarkçı Ekmel' diyen Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, bugünkü Kahramanmaraş mitinginde, "Sen daha İstiklal Marşı'nı bilmiyorsun, profesör olsan kaç yazar çarkçı Ekmel?" diyen Başbakan Erdoğan 'a Twitter üzerinden cevap verdi.

Beni neden el üstünde tuttunuz?

Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a "Anlamadığım nokta şu; madem bu kadar kötü bir insandım, neden 12 yıl boyunca beni el üstünde tuttunuz? :)" diye sordu.

 

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