TRT, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun da yer aldığı belgeseli yayından kaldırdı

2010 yapımı ‘Kutsal Su Zemzem – Zübeyde Su Yolu’ belgeseli, 2014 yılında TRT Belgesel kanalında yayın planına alındı. Muhalefetin çatı adayı Ekmelledin İhsanoğlu'nda da görüş alınan ve 7 bölüm devam etmesi beklenen program, temmuz ayındaki 1’inci bölümünün ardından yayınlanmadı.

Meltem Özgenç’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, tartışmalar da belgeselin yayınlanmamasından sonra başladı. Belgeselde görüş alınan kişiler arasında o dönemin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, şimdi ise 10 partinin Cumhurbaşkanlığı için destek verdiği İhsanoğlu da bulunuyor. TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Adnan Süer, programlarda büyük bir yoğunluk olduğunu ve belgeselin bu nedenle yayından kaldırıldığını belirterek, “Kimsenin şahsıyla ilgili bir sorun yok. ‘Kaldırın’ diye bir talimat da yok” diye açıklama yaptı.

‘Gerekçe hiç gerçekçi değil’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise yayın planına alınan üstelik bir bölümü yayınlanan programın ‘yoğunluk’ gerekçesiyle kaldırılmasının gerçekçi olmadığını söyledi. Tanrıkulu, “Bunun tek gerekçesi, o belgeselde cumhurbaşkanı adaylığı öncesindeki çalışmaları nedeniyle yer almış olan Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun bulunması. Başka bir açıklaması yok. TRT sonuçta bir kamu yayın organı olmaktan çıktığını ve hükümetin yayın organına dönüştüğünü defalarca gösterdi. Bu uygulama da bunun kanıtı” dedi.