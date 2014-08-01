İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a İstiklal Marşı yanıtı: Anamın sütünü emerken öğrendim

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhanoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nı bilmediğine ilişkin iddiasıyla ilgili, "İstiklal Marşını bilmiyormuşum, yalan iftira. Ben Mehmet Akif’in en yakın arkadaşının oğluyum. Hadi oradan canım sen de. Siz daha onu öğrenmeden ben onu daha anamın sütünü emerken öğrendim” tepkisini gösterdi.

İhsanoğlu, 22 Temmuz operasyonuna ilişkin, "Biz çok üzülüyoruz. Polisler kendi meslektaşlarını memurlarını amirlerini kelepçeliyorlar. Bu polisler içinde belki hata yapan vardır ama ortaya bir delil konması iddiaların sağlam olması lazım ve teşhir edilmemeleri lazım" dedi.

İhsanoğlu, Adana ziyareti kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde soruları cevapladı.

İşte İhsanoğlu’nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

'Yüzde 60'la çıkacağımızı düşünüyorum'

Bütün gördüğün anketler bizim yaptırdığımız anketler de dahil. Ben bunların hiçbirisine güvenmiyorum.

Benim için anket 10 Ağustos’ta yapılacak ankettir ve ben oradan yüzde 60’la çıkacağımızı düşünüyorum.

Bu ilgi nedir Allah aşkına. 30 gün önce ilan edilmiş bir adaylık sonrası bu kadar insan gelip sevgi gösterisinde bulunuyor.

Bu millet artık yeni bir ses yeni bir nefes istiyor. Buna ihtiyacı var.

'Gökten zembille inmedim'

Cumhurbaşkanlığı kimsenin inhisarında değil. Ben sokaktan gelmedim. Ben gökten zembille inmedim. Meclis'te 4 parti var. İki parti bir aday gösterdi, diğer iki parti de kendi adaylarını gösterdi. Bunda yanlış ne var. Buna saygı göstermek lazım. Buna saygısızlık yapanlar millete saygısızlık yapıyorlar.

'Evimde atom bambası yapıyorum'

Fetih ve Hamas arasında ilk ateşkesi evet ben sağladım. 19 Aralık 2006’da. Ve bunu belgesi geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlandı. Benim hakkımda iftiralar var ama hiç kimse delil olarak koyamıyor. Yeni bir iddiayı söyleyeyim size. Ben evimde atom bombası yapıyorum. Ben hiçbirine cevap vermiyorum. Yalancının mumu da ampulü de yatsıya kadar yanar. Ben bu davaya rahmetli Yaser Arafat zamanından beri gönül vermiş biriyim. Sade bir vatandaş olarak da hizmet etmeye hazırım.

Seçimlerde şaibe olabileceğini düşünüyor musunuz? ne gibi tedbirler alacaksınız?

Bütün vatandaşlarımızın kafasında bu soru var.

Vatandaşlarımızın kullandığı oylar dürüstçe sonuçlara yansımıyorsa buy ayıplı demokrasidir.

Geçtiğimiz seçimlerde bazı yerler geri verildi. Neden oldu bu çünkü vatandaş sandığa sahip çıktı. Şimdiden herkesin görev alması lazım. Sandık, ilçe ve il seviyesinde…

Görevlilerin sandığı bir dakika bile boş bırakmaması lazım. İddialar çıktı ortaya git mührü bas parayı vereceğim diye.

Biz bunu oturduğumuz yerden engelleyemeyiz, siz bunu engelleyebilirsiniz. Hangi partiye üyeyseniz o parti vasıtasıyla örgütlenerek.

22 Temmuz operasyonu

Türkiye’nin en büyük gündemi hukukun üstünlüğü kavramının sarsılmış olmasıdır. Yargı büyük darbe aldı. Siyaset yargıya karıştı şimdi de kolluk kuvvetine karışıyor.

Biz çok üzülüyoruz. Polisler kendi meslektaşlarını memurlarını amirlerini kelepçeliyorlar. Bu polisler içinde belki hata yapan vardır ama ortaya bir delil konması iddiaların sağlam olması lazım ve teşhir edilmemeleri lazım.

İstiklal marşı tartışması

Ben hayretler içinde kalıyorum. Bu benim söylediğim söz arefe günüydü. Şehitliğe gittim hem şehitlerimizin ruhuna hem de baba dostu mehmet Akif Ersoy’un kabrinde fatiha okudum. Orada şehitlerin aileleri gelmişti onalar da benim etrafımda toplandılar ve devletin kendilerinin kapısını hiç çalmadığını söylediler. Başkalarının peşindeler bizim evladımızı şehit edenlerin peşindeler diye şikayette bulundular.

Ben orada “kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” beytini okudum ve orada bir arkadaşın sorusu üzerine şüheda fışkıracak, şüheda şehidin çoğuludur… Bu sözün de Çanakkale şehitleriyle ilgili, çünkü Çanakkale tarihimizde en yoğun şehit verdiğimiz yerdir.

Çanakkale ile ilgili olduğunu söyledim. Ben öyle yorumluyorum.

Şimdi beni edebiyattan imtihan edenler şunu düşünmeli. Ben bu edebiyatı çok iyi biliyorum. Bana su parası ekmek parası başörtüsünden imtihan ettiler. Buradan da imtihan etmek isteyenlere şunu söylüyorum: İstiklal marşı, Çanakkale savaşı, Yahya Kemal Beyatlı ve Fuzuli’nin su kasidesi bunlardan birini seçsinler.

Ama en önemlisi insanların edepten sınıftan geçmesidir.

Bu arada şühedanın edebiyatıyla değil şehitlerin aileleriyle meşgul olsunlar.

Ben yine de sayın başbakaım diyorum çünkü benim devlet terbiyem bunu gerektiriyor.

Ben İstiklal Marşını, Mehmet Akif Ersoy’u anamın sütüyle emdim. Biz Akif’in emanetine hiçbir zaman ihanet etmedik. O satırların altına imzamı atarım. Çünkü Türk oğlu Türküm. Benim hiçbir zaman başka pasaportum olmadı.

Evet gurbette doğdum ama bu toprakların insanıyım. Gurbette doğan bu toprakların değerini daha iyi bilir.

TV’ye çıkma önerisi

Ben bunu daha ilk gün söyledim. Bunu burada tekrarlamaktan mutluluk duyuyorum.