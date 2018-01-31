Macron'dan Afrin yorumu: Potansiyel terör tehdidiyle savaşmaktan başka bir hal alırsa...

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyonun ‘işgal bahanesi’ haline gelmemesi gerektiğini söyleyerek, eylemlerinde müttefikleriyle koordineli olması için Ankara’ya çağrı yaptı.

Reuters’ın, çarşamba günü yayımlanan Le Figaro röportajından aktardığı habere göre Macron, “Eğer bu operasyon, Türk sınırlarındaki potansiyel terör tehdidiyle savaşmaktan başka bir hal alırsa, bizim için gerçek bir problem olur” dedi.

Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini’ vurgulayan Macron "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan Türkiye'ye 'itidal' çağrısı

Fransa, IŞİD ile mücadele kapsamında YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasındaydı. 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Türk askeri ile Suriye'deki müttefiki olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri YPG kontrolündeki Afrin'e doğru ilerliyor.

Harekatın başlamasının ardından Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş ve Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında bulunmuştu. Drian, "Suriye'nin birden fazla bölgesinde insani kriz kötüleşirken Türk yetkilileri temkinli davranmaya çağırıyoruz" demişti.