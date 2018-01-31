T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM: Afrin'de yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etti

BM Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Afrin'deki yerel yönetimin, bölgeyi terk etmek isteyenler başta olmak üzere sivillerin hareketini engellediği haberleri de geliyor” dedi

31 Ocak 2018 04:57

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştirdiği Afrin’de yaklaşık 15 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye oturumunda konuşan Mueller, “Siviller arasında ölü ve yaralılara ilişkin haberler alıyoruz. Yaklaşık 15 bin kişinin evlerini terk ederek bu bölge içinde başka bir yere geçtiği, yaklaşık bin kişinin Halep’e hareket ettiği bilgisi var” dedi.

Mueller, “Ayrıca Afrin’deki yerel yönetimin, özellikle bu bölgeyi terk etmek isteyenler başta olmak üzere sivillerin hareketini engellediği haberleri de geliyor” diye kaydetti.

 

ETİKETLER

afrinbmUrsula Muellertskoperasyongöçpydypgzeytin dalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24