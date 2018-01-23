Fransa: Kaygıları anlamakla birlikte, Türkiye'nin en üst düzey itidali gösterdiğini söyleyemeyiz

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na dair konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'endişeli olduklarını' söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını belirten Fransa Dışişleri Bakanı, endişelerini bu görüşmede de dile getirdiğini kaydetti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türk mevkidaşıma da bu saldırının bizi endişelendirdiğini söyleme imkanım oldu” diyen Le Drian, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili kaygılarını anlamakla birlikte, Türkiye’nin bu konuda en üst düzey itidali gösterdiğini söyleyemeyiz."

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü gerçekleştirdiği Suriye oturumunda Türkiye'nin Afrin operasyonunu gündeme getiren ülke de Fransa olmuştu. Oturumun ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, "Toplantıdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" demişti.