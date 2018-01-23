BMGK sonrası Fransa'dan açıklama

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı. Konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkında, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da Suriye'deki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Delattre, BMGK'da Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirterek "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları" belirtti. Delattre, “Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

İnsani trajedi

Delattre, toplantıda “Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin görüşüldüğünü" belirterek "Suriye rejiminin askeri operasyonlarının neden olduğu insani trajediden, İdlib'in rejim tarafından rastgele bombalanmasından ve Doğu Guta'nın kuşatma altında olmasından derin endişe duyduklarını” söyledi. Delattre, “Halep'te yaşananların Doğu Guta'da da yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir” dedi.

Öncelik IŞİD

Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirten Delattre, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları" belirtti. Delattre, “Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor. Önceliğimiz IŞİD ile mücadele” dedi.

BMGK'nın ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklı bölgelerinde tırmanan askeri gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

Bütün tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirten Umarov, taraflara insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'deki son gelişmelerin Viyana'da yapılacak görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya da Umarov, “Viyana ve Soçi'deki görüşmelerle ilgili bir değişiklik olmadığı” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki toplantının gündeminin Suriye olduğunu söyledi. Le Drian, Fransa’nın insani yardıma ulaşımın sağlanmasının önemine de dikkat çekeceğini ifade etti. Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da BMGK’nın acil toplantıya çağrılması konusunda yanlış anlaşılma olduğu, ancak bugünkü toplantıda Afrin'in gündeme geleceği belirtilmişti.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Fransa, BMGK'yı özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin birtakım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır" demişti.