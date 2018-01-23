ABD: Afrin'de sığınmacıların dönmeye başladığı bir noktaya gelmiştik; Türkiye, bu çabaları sekteye uğratıyor

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na dair konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bir kez daha itidal çağrısında bulundu. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarının IŞİD’e yönelik mücadelede ‘dikkat dağıttığını’ savunan Mattis, “Afrin bölgesinde insani yardımın ulaştığı ve sığınmacıların geri dönmeye başladığı bir noktaya gelmiştik, Türkiye’nin saldırısı bu çabaları sekteye uğratıyor” dedi.

Endonezya gezisi sırasında gazetecilere konuşan Mattis, Afrin’deki operasyonla ilgili olarak, “Kendilerinin odakta olmadığını düşünen IŞİD ve El Kaide tarafından istismar edilebilir. Açıkçası Suriye’nin büyük çoğunluğunda devam eden insani krizi körüklemesi riski var” dedi.

"Esad yerine biz Amerikalıların durumu etkileme pozisyonda olması daha iyidir"

Türkiye’nin askeri operasyonu öncesinde Afrin’de istikrara yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Mattis, “Afrin bölgesinde, insani yardımın akmaya başladığı, sığınmacıların geri döndüğü bir noktaya gelmişti. Türkiye’nin saldırısı bu çabaları sekteye uğratıyor” diye konuştu. ABD’li Bakan, şöyle devam etti:

“Türkiye’yle anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda, şunu söylemem gerekir ki, Türkiye, Kürtler ve Sünniler için Esad yerine biz Amerikalıların durumu etkileme pozisyonda olması daha iyidir."