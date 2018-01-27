Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande PYD heyetiyle görüştü

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te PYD heyetiyle Afrin operasyonunu görüştü. Hollande'ın 'harekâta son verilmesi için elinden geleni yapmaya söz verdiği' iddia edildi.

Türkiye’nin Afrin harekâtı yedinci gününe girerken, Rojava’dan bir heyet Paris’e giderek Fransa’nın eski cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştü. Toplantıda Afrin harekâtı ele alındı.

Erbil’den yayın yapan Rudaw gazetesinin haberine göre, görüşmeye şu isimler katıldı: Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Eş Başkanı Aldar Halil, PYD’nin Avrupa temsilcisi Abdul Salam Mustafa ve Paris’teki Rojava temsilcisi Khalid Issa.

PYD’den yapılan açıklamada, ‘heyetin Afrin operasyonuna son verilmesi için Fransa’dan baskı yapmasını talep ettiği’ belirtildi. Açıklamada Hollande’ın ‘bu saldırganlığa son vermek için elinden geleni yapmaya söz verdiği’ belirtildi. Açıklamaya göre Hollande görüşmede, “Biz ve Kürtler dostuz, terörle savaşta müttefikiz” dedi. Hollande’ın, ‘Fransa hükümetinin ve halkının Afrin’de ihtilafı kabul etmeyeceğini söylediği’ de belirtildi.

Hollande’ın ofisi ise görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.