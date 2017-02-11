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Lübnan, Reina saldırısı faillerine dava açacak

Davanın Lübnan vatandaşlarının yasal haklarının korunması için açılacağı belirtildi

11 Şubat 2017 02:54

Lübnan Adalet Bakanlığı'nın yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen terör saldırısının faillerine dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Selim Ceraysati'nin yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faillerine dava açması ve yasal süreci takip için bir heyet görevlendirdiği ifade edildi.

Davanın olayda hayatını kaybeden ve yaralanan Lübnan vatandaşlarının yasal haklarının korunması için açılacağı belirtilirken, ihtiyaç duyulması halinde bir savcı ve daha fazla uzmanın İstanbul'a gideceği bilgisi açıklamada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da iki gün önce Adalet Bakanı Ceraysati'yi kurbanların aileleriyle iletişim kurarak olayla ilgili yasal bir formül bulması için görevlendirmişti. Avn, ayrıca Lübnan makamlarının Türk yetkililerle iletişime geçerek süreci kolaylaştırmalarını istemişti.

İstanbul'daki bir eğlence mekanına yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında aralarında yabancıların da olduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Lübnan vatandaşı ölürken, 6 Lübnan vatandaşı da yaralanmıştı.

Lübnan yargı makamları, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma hakkında geçen ay Türkiye'den bilgi istemişti.

Saldırının faili Abdulgadir Masharipov, 17 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı.

 

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