Reina saldırısına ilişkin 11 kişi tutuklandı

Ortaköy’deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli “terör örgütü üyesi olmak” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 11 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen zanlılar Bakhtiiar Abdurashidov, Matitibake Tusunmaimaiti, Maimaiti Jumainiyazi, Sabri Benthabet, Adili Salimu, İslam Magomedov, Tuersung Xianmixiding, Abdullah Türkistanlı, Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya Tlegenova ve Zarina Nurullayeva'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.



Savcı Kökçü, şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.



Şüphelilerden Bakhtiiar Abdurashidov ve Tuersung Xianmixiding'i, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutan savcı Kökçü, bu şüphelilerin, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da tutuklanmalarını istedi.



Savcılık sevk yazısında, şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, saldırıyı gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a saldırı sonrasında saklanması ve kaçması için yardım ettiği ayrıca saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ile ortak iki çocuklarını ve örgüt mensubu şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya Tlegenova'nın saklandıkları Esenyurt'taki evden Pendik'teki örgüte ait "Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS)" evine araçla naklettiği kaydedildi.



Şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov'un, 3 Ocak'ta Abdulgadir Masharipov'a ve eylemin planlamasında aktif rol oynayan "Baro" kod isimli, açık kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubunu, Zeytinburnu'ndan saldırganın ailesinin bulunduğu YTS evine araçla nakletmek istediği anlatılan yazıda, şüphelinin, saldırgan ve "Baro" kod adlı mensupla buluştuğunda örgüt tarafından gönderilen birer tabancayı verdiği aktarıldı. Yazıda, aynı gün saldırgan ve "Baro" kod adlı örgüt mensubunun, bulundukları aracı takibe alan bir trafik aracına ateş ettikleri, bunun sonucunda aracın takibi bıraktığı, şüphelilerin de Beyoğlu'nda Piyalepaşa Yokuşu'nda aracı ve içindeki bir tabancayı bırakarak kaçtıkları belirtildi.



Hücre evinde 300 bin dolar bulundu



Sevk yazısında şüpheli Matitibake Tusunmaimaiti'nin kaldığı hücre evinde yapılan aramada, örgütün finansmanında kullandığı değerlendirilen 159 bin 380 dolar, şüpheli Maimaiti Jumainiyazi'nin kaldığı evde ise 150 bin dolar bulunduğu ve bu kişinin örgüte ait 12 hücre evinden sorumlu olduğu kaydedildi.



Şüpheliler İslam Magomedov ve Adili Salimu'nun saldırganın götürüldüğü evde gözcülük yaptıkları ve haklarında potansiyel terör tehdidi bulunması nedeniyle yurda girişlerine tahdit koyulmasına rağmen yasa dışı yollarla giriş yaptıkları vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerden Tuersung Xianmixiding'in, saldırganın eylem sonrası ticari taksi ile saklanmak ve taksi parasını ödeyebilmek için gittiği Zeytinburnu'ndaki ''Mölcer Dağ'' kafenin sahibi olduğu, eylem sonrası doğrudan bu kafeye giden saldırgana burada 40 lira taksi ücreti ve mont verildiği, saldırganın kafeden çıkan şahıslar refakatinde yaya olarak eylem sonrası saklanacağı konuta götürüldüğü belirtildi.



Örgüte ait 60 hücre evinden sorumlu olduğu belirtilen şüpheli Abdullah Türkistanlı'nın örgüt üyelerine ayrıca lojistik destek sağladığı kaydedilen yazıda, şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi ve Gulsaya Tlegenova'nın saldırgan Masharipov'un eşi şüpheli Zarina Nurullayeva ile saklandıkları hücre evinden kaçışlarının sağlanması ve saldırgan ile buluşmalarını temin için şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov tarafından Esenyurt'taki eve nakledildiği aktarıldı.



Saldırganın eşi



Sevk yazısında Reina saldırısını gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



''Yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizleyerek, Fatima Abdurrahim kod ismini kullanmıştır. Birlikte saklandıkları şüpheliler Rakhnamo Zaidzhankizi ve Gulsaya Tlegenova'nın Esenyurt'taki evden kaçışlarının sağlanması ve saldırgan ile buluşmalarının temini için şüpheli Bakhtiiar Abdurashidov tarafından Pendik'te YTS evine nakledilmiştir. Şüpheli, yakalanmadan bir gün önce barındırıldığı YTS evine gelen kimliği tespit edilemeyen iki DEAŞ militanınca saldırgan ile olan ortak erkek çocukları tespit edilemeyen YTS evine götürülmüştür. Şüpheli Reina eyleminin planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan, soruşturma kapsamında tutuklanan 'Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşaripov'un ailesiyle birlikte eylem tarihine kadar Başakşehir'deki aynı konutta 20 gün kalmıştır. 1 Ocak saat 01.30 sıralarında eşinin saldırıyı gerçekleştirdiği sırada soruşturmada tutuklanan Mamaşaripov'un eşi Maraba Abduloeva'ya 'Buralarda kalırsanız zarar görürsünüz.' diyerek, konutta ayrılıp DEAŞ militanlarınca Esenyurt'taki YTS evine götürülmüştür. Gerçekleştirilen eylemden öncesinde bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır."